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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220311/tsvetaeva-1777644132.html
Рукопись Марины Цветаевой продали на аукционе за 1,4 миллиона рублей
Рукопись Марины Цветаевой продали на аукционе за 1,4 миллиона рублей - РИА Новости, 11.03.2022
Рукопись Марины Цветаевой продали на аукционе за 1,4 миллиона рублей
Рукопись Марины Цветаевой — пять стихотворений из цикла "Любви старинные туманы" — ушла с молотка за 1,4 миллиона рублей на торгах аукционного дома "ЛитФонд",... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:44
2022-03-11T15:06
культура
новости культуры
иосиф бродский
юрий никулин
пабло пикассо
марина цветаева
книги
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Рукопись Марины Цветаевой — пять стихотворений из цикла "Любви старинные туманы" — ушла с молотка за 1,4 миллиона рублей на торгах аукционного дома "ЛитФонд", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Рукопись датируется 1917 годом. Ее первоначальная стоимость — один миллион рублей. Всего на прошедшем аукционе было представлено более 300 лотов.Среди заявленных топ-позиций музейного уровня в торгах участвовали записки и сочинения, "служащие к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого" из собрания императора Александра II. Этот лот был продан по первоначальной стоимости в 600 тысяч рублей.Комплект с редкими томами до цензурных изъятий из сочинений Льва Толстого в 20 томах 1911 года на аукционе был куплен за 380 тысяч рублей при стартовой цене 300 тысяч рублей. Письмо императора Николая I, написанное собственноручно Максимилиану, герцогу Лейхтенбергскому 29 января 1841 года, приобрели по первоначальной стоимости в 300 тысяч рублей. Рисунок Иосифа Бродского, сделанный шариковой ручкой по следам одного из разговоров "Беседа с Михаилом Ардовым в Клементовском переулке о православии" ушел с молотка за 180 тысяч рублей при стартовой цене 120 тысяч рублей.Не все топ-позиции нашли своих покупателей. Например, не была продана книга с рисунком и автографом Пабло Пикассо "Личный мир Пабло Пикассо" с кубистическим рисунком и дарственная, выполненные масляной пастелью и адресованные режиссеру Сергею Юткевичу. Также никто не купил два рисунка авторства Юрия Никулина (эстимейт: 700 тысяч рублей). На одном из них изображено здание цирка на Цветном бульваре и громадная очередь в кассу, на другом — суровый офицер и солдаты с ружьями, а также оставлена подпись автора, оба произведения признаны большой редкостью.
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новости культуры, иосиф бродский, юрий никулин, пабло пикассо, марина цветаева, книги
14:44 11.03.2022 (обновлено: 15:06 11.03.2022)
 
Рукопись Марины Цветаевой продали на аукционе за 1,4 миллиона рублей

Рукопись Марины Цветаевой 1917 года ушла с молотка за 1,4 миллиона рублей

© Фото : музея современного искусства "Эрарта"Марина Цветаева
Марина Цветаева - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : музея современного искусства "Эрарта"
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Рукопись Марины Цветаевой — пять стихотворений из цикла "Любви старинные туманы" — ушла с молотка за 1,4 миллиона рублей на торгах аукционного дома "ЛитФонд", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Рукопись датируется 1917 годом. Ее первоначальная стоимость — один миллион рублей.
© Аукционный дом "Литфонд"Рукопись Марины Цветаевой, проданная на аукционе аукционного дома "Литфонд"
Рукопись Марины Цветаевой, проданная на аукционе аукционного дома Литфонд
1 из 2
Рукопись Марины Цветаевой, проданная на аукционе аукционного дома "Литфонд"
© Аукционный дом "Литфонд"
© Аукционный дом "Литфонд"

Рукопись Цветаевой, проданная на аукционе аукционного дома "Литфонд"

Рукопись Марины Цветаевой, проданная на аукционе аукционного дома Литфонд
2 из 2

Рукопись Цветаевой, проданная на аукционе аукционного дома "Литфонд"

© Аукционный дом "Литфонд"
1 из 2
Рукопись Марины Цветаевой, проданная на аукционе аукционного дома "Литфонд"
© Аукционный дом "Литфонд"
2 из 2

Рукопись Цветаевой, проданная на аукционе аукционного дома "Литфонд"

© Аукционный дом "Литфонд"
Всего на прошедшем аукционе было представлено более 300 лотов.
Среди заявленных топ-позиций музейного уровня в торгах участвовали записки и сочинения, "служащие к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого" из собрания императора Александра II. Этот лот был продан по первоначальной стоимости в 600 тысяч рублей.
Комплект с редкими томами до цензурных изъятий из сочинений Льва Толстого в 20 томах 1911 года на аукционе был куплен за 380 тысяч рублей при стартовой цене 300 тысяч рублей. Письмо императора Николая I, написанное собственноручно Максимилиану, герцогу Лейхтенбергскому 29 января 1841 года, приобрели по первоначальной стоимости в 300 тысяч рублей. Рисунок Иосифа Бродского, сделанный шариковой ручкой по следам одного из разговоров "Беседа с Михаилом Ардовым в Клементовском переулке о православии" ушел с молотка за 180 тысяч рублей при стартовой цене 120 тысяч рублей.
Не все топ-позиции нашли своих покупателей.
Например, не была продана книга с рисунком и автографом Пабло Пикассо "Личный мир Пабло Пикассо" с кубистическим рисунком и дарственная, выполненные масляной пастелью и адресованные режиссеру Сергею Юткевичу.
Также никто не купил два рисунка авторства Юрия Никулина (эстимейт: 700 тысяч рублей). На одном из них изображено здание цирка на Цветном бульваре и громадная очередь в кассу, на другом — суровый офицер и солдаты с ружьями, а также оставлена подпись автора, оба произведения признаны большой редкостью.
Пушкин, А.С. Евгений Онегин, роман в стихах. [2-е изд]. СПб.: Издание книгопродавца Смирдина; Тип. Александра Смирдина, 1833 - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 12:04Культура
Прижизненный экземпляр "Евгения Онегина" продали за миллион рублей
 
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