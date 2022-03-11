https://ria.ru/20220311/toplivo-1777598289.html

Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива

Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива - РИА Новости, 11.03.2022

Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива

Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, сообщил украинский "Энергоатом". РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:31

2022-03-11T09:31

2022-03-11T09:41

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украина

энергоатом

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, сообщил украинский "Энергоатом"."Энергоатом" полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/uran-1777306314.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, энергоатом, россия