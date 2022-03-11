https://ria.ru/20220311/toplivo-1777598289.html
Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива
Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива - РИА Новости, 11.03.2022
Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива
Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, сообщил украинский "Энергоатом". РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:31
2022-03-11T09:31
2022-03-11T09:41
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энергоатом
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, сообщил украинский "Энергоатом"."Энергоатом" полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/uran-1777306314.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, энергоатом, россия
09:31 11.03.2022 (обновлено: 09:41 11.03.2022)
Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива
"Энергоатом": Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива