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British American Tobacco решила прекратить деятельность в России
British American Tobacco решила прекратить деятельность в России - РИА Новости, 11.03.2022
British American Tobacco решила прекратить деятельность в России
British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, прекращает свою деятельность в России, сообщила компания в своем... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:13
2022-03-11T20:39
санкции в отношении россии
в мире
россия
украина
англия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, прекращает свою деятельность в России, сообщила компания в своем пресс-релизе.В среду компания сообщила, что она приостанавливает инвестиции в России."Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Помимо продолжения выплаты заработной платы нашим 2,5 тысячам сотрудникам, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить их работу в будущем. После завершения процесса BAT больше не будет присутствовать в России", - говорится в сообщении компании сегодня.Компания добавляет, что в свете принятого решения и сохраняющейся неопределенности в отношении Украины и России BAT считает разумным пересмотреть прогнозы своей деятельности. Так, теперь она ожидает, что рост выручки группы при постоянном курсе валют составит от 2% до 4% по итогам года.В прошлом году на долю Украины и России приходилось 3% выручки группы и несколько меньшая доля скорректированной прибыли от операций.BAT была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, характерных для отдельных рынков.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, украина, англия
20:13 11.03.2022 (обновлено: 20:39 11.03.2022)
 
British American Tobacco решила прекратить деятельность в России

Компания British American Tobacco решила прекратить деятельность в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦех производства сигарет
Цех производства сигарет - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Цех производства сигарет
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, прекращает свою деятельность в России, сообщила компания в своем пресс-релизе.
В среду компания сообщила, что она приостанавливает инвестиции в России.
"Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Помимо продолжения выплаты заработной платы нашим 2,5 тысячам сотрудникам, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить их работу в будущем. После завершения процесса BAT больше не будет присутствовать в России", - говорится в сообщении компании сегодня.
Компания добавляет, что в свете принятого решения и сохраняющейся неопределенности в отношении Украины и России BAT считает разумным пересмотреть прогнозы своей деятельности. Так, теперь она ожидает, что рост выручки группы при постоянном курсе валют составит от 2% до 4% по итогам года.
В прошлом году на долю Украины и России приходилось 3% выручки группы и несколько меньшая доля скорректированной прибыли от операций.
BAT была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, характерных для отдельных рынков.
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