https://ria.ru/20220311/tobacco-1777756088.html

British American Tobacco решила прекратить деятельность в России

British American Tobacco решила прекратить деятельность в России - РИА Новости, 11.03.2022

British American Tobacco решила прекратить деятельность в России

British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, прекращает свою деятельность в России, сообщила компания в своем... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T20:13

2022-03-11T20:13

2022-03-11T20:39

санкции в отношении россии

в мире

россия

украина

англия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, прекращает свою деятельность в России, сообщила компания в своем пресс-релизе.В среду компания сообщила, что она приостанавливает инвестиции в России."Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Помимо продолжения выплаты заработной платы нашим 2,5 тысячам сотрудникам, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить их работу в будущем. После завершения процесса BAT больше не будет присутствовать в России", - говорится в сообщении компании сегодня.Компания добавляет, что в свете принятого решения и сохраняющейся неопределенности в отношении Украины и России BAT считает разумным пересмотреть прогнозы своей деятельности. Так, теперь она ожидает, что рост выручки группы при постоянном курсе валют составит от 2% до 4% по итогам года.В прошлом году на долю Украины и России приходилось 3% выручки группы и несколько меньшая доля скорректированной прибыли от операций.BAT была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, характерных для отдельных рынков.

https://ria.ru/20220310/kvas-1777404091.html

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

санкции в отношении россии, в мире, россия, украина, англия