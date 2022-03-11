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День 16-й: освобождение Волновахи и переговоры Путина и Лукашенко

День 16-й: освобождение Волновахи и переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 11.03.2022

День 16-й: освобождение Волновахи и переговоры Путина и Лукашенко

Минобороны России на 16-й день специальной военной операции на Украине сообщило, что группировка войск ДНР освободила город Волноваха, подразделения республики... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T21:32

2022-03-11T21:32

2022-03-11T21:32

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минобороны России на 16-й день специальной военной операции на Украине сообщило, что группировка войск ДНР освободила город Волноваха, подразделения республики продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Москве, президент США Джо Байден объявил о новых санкциях.Ход спецоперацииГруппировка войск ДНР освободила город Волноваха, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый гай, продвижение в глубину составило до 6 км. Подразделения республики продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров. Подразделения ВС РФ вышли на рубеж Петровское – Евгеновка - Октябрьская, продвижение вперед составило 17 км.Высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины, выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, сбиты три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять "Байрактаров ТБ-2", авиацией поражено 107 объектов.Всего за время проведения операции выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожены 98 самолетов, 118 беспилотников, 1041 танк и других боевых бронированных машин, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и минометов.Переговоры Путина и ЛукашенкоПутин сообщил Лукашенко, что есть определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной. Лукашенко рассказал, что Украина готовилась нанести удар не только по Донбассу, но и по белорусской территории, а также что странам ОДКБ и ЕАЭС нужно обговорить условия взаимной торговли, чтобы вместе противостоять западным санкциям.Новые санкцииАмериканский президент Джо Байден в телеобращении к нации заявил, что США, ЕС и G7 отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. Это позволит Вашингтону наложить на российский импорт пошлины и другие торговые санкции. США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, запрещают поставки предметов роскоши в РФ.Байден отметил, что страны G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе МВФ. США получат полномочия запрещать новые инвестиции в любой сектор российской экономики.Байден подписал указ, согласно которому США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Наталья Макарова

джо байден, россия, сша, вашингтон (город), одкб, мвф, донбасс, вооруженные силы украины