https://ria.ru/20220311/sotsseti-1777767873.html
В Meta заявили, что новая политика будет применяться только на Украине
В Meta заявили, что новая политика будет применяться только на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
В Meta заявили, что новая политика будет применяться только на Украине
Новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, давая возможность местным пользователям высказывать гнев в адрес российских войск,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:56
2022-03-11T21:56
2022-03-11T22:29
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, давая возможность местным пользователям высказывать гнев в адрес российских войск, заявил вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг.Он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян."Наша политика направлена на защиту права на свободу слова как проявления самообороны в ответ на военное вторжение в их страну. Если бы мы применяли стандартные правила без каких-либо корректировок, то нам пришлось бы убирать контент обычных украинцев, которые выражают свое сопротивление и гнев в отношении вторгнувшихся военных сил, чтобы справедливо рассматривалось как неприемлемое явление", - написал Клегг в Twitter."Вношу ясность: мы намерены применять эту политику только на самой Украине. У нас нет ссоры с российским народом. Нет никаких изменений в политике, касающейся выражений ненависти в отношении российского народа", - подчеркнул он.Клегг заявил, что Meta "не потерпит русофобии или какой-либо дискриминации, запугиваний или призывов к насилию в отношении русских на нашей платформе".Новые правила он назвал временным решением, которое было принято в "экстраординарных и беспрецедентных обстоятельствах".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, meta (метавселенная), facebook, instagram
21:56 11.03.2022 (обновлено: 22:29 11.03.2022)
В Meta заявили, что новая политика будет применяться только на Украине
В Meta заявили, что новая политика Facebook и Instagram будет применена только на Украине
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, давая возможность местным пользователям высказывать гнев в адрес российских войск, заявил вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг.
Он подчеркнул, что Meta
не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
"Наша политика направлена на защиту права на свободу слова как проявления самообороны в ответ на военное вторжение в их страну. Если бы мы применяли стандартные правила без каких-либо корректировок, то нам пришлось бы убирать контент обычных украинцев, которые выражают свое сопротивление и гнев в отношении вторгнувшихся военных сил, чтобы справедливо рассматривалось как неприемлемое явление", - написал Клегг в Twitter.
"Вношу ясность: мы намерены применять эту политику только на самой Украине
. У нас нет ссоры с российским народом. Нет никаких изменений в политике, касающейся выражений ненависти в отношении российского народа", - подчеркнул он.
Клегг заявил, что Meta "не потерпит русофобии или какой-либо дискриминации, запугиваний или призывов к насилию в отношении русских на нашей платформе".
Новые правила он назвал временным решением, которое было принято в "экстраординарных и беспрецедентных обстоятельствах".