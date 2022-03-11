https://ria.ru/20220311/sotsseti-1777701077.html

ЕР прекратит работать в Facebook и Instagram

ЕР прекратит работать в Facebook и Instagram - РИА Новости, 11.03.2022

ЕР прекратит работать в Facebook и Instagram

Партия "Единая Россия" прекращает работать соцсетях Facebook и Instagram после разрешения Meta публиковать посты с призывом к насилию в отношении российских... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:48

2022-03-11T16:48

2022-03-11T19:21

владимир путин

россия

украина

facebook

единая россия

ситуация в днр и лнр

политика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b60a815a8e035cac40f1e95cefe2293b.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" прекращает работать соцсетях Facebook и Instagram после разрешения Meta публиковать посты с призывом к насилию в отношении российских солдат, говорится в сообщении пресс-службы.О прекращении работы в Instagram и Facebook также заявило молодежное крыло партии - "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР)."Считаем, что снятие ограничений на публикации постов с призывом к насилию в отношении российских граждан и военных недопустимы. Мы незамедлительно останавливаем нашу работу в социальных сетях Instagram и Facebook, но продолжим общаться с нашей аудиторией во "ВКонтакте", Tik-Tok и Telegram-каналах МГЕР", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

https://ria.ru/20220311/instagram-1777673047.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, украина, facebook, единая россия, ситуация в днр и лнр, политика, общество