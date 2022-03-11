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ЕР прекратит работать в Facebook и Instagram
ЕР прекратит работать в Facebook и Instagram - РИА Новости, 11.03.2022
ЕР прекратит работать в Facebook и Instagram
Партия "Единая Россия" прекращает работать соцсетях Facebook и Instagram после разрешения Meta публиковать посты с призывом к насилию в отношении российских... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:48
2022-03-11T19:21
владимир путин
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единая россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" прекращает работать соцсетях Facebook и Instagram после разрешения Meta публиковать посты с призывом к насилию в отношении российских солдат, говорится в сообщении пресс-службы.О прекращении работы в Instagram и Facebook также заявило молодежное крыло партии - "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР)."Считаем, что снятие ограничений на публикации постов с призывом к насилию в отношении российских граждан и военных недопустимы. Мы незамедлительно останавливаем нашу работу в социальных сетях Instagram и Facebook, но продолжим общаться с нашей аудиторией во "ВКонтакте", Tik-Tok и Telegram-каналах МГЕР", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
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владимир путин, россия, украина, facebook, единая россия, ситуация в днр и лнр, политика, общество
16:48 11.03.2022 (обновлено: 19:21 11.03.2022)
 
ЕР прекратит работать в Facebook и Instagram

Партия "Единая Россия" прекращает работать в Facebook и Instagram после решения Meta

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" прекращает работать соцсетях Facebook и Instagram после разрешения Meta публиковать посты с призывом к насилию в отношении российских солдат, говорится в сообщении пресс-службы.
"В связи с агрессивной антироссийской политикой Meta (Facebook и Instagram), которая разрешила публиковать посты с призывом к насилию в отношении наших солдат, "Единая Россия" прекращает работать в этих соцсетях", - говорится в сообщении.
О прекращении работы в Instagram и Facebook также заявило молодежное крыло партии - "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР).
"Считаем, что снятие ограничений на публикации постов с призывом к насилию в отношении российских граждан и военных недопустимы. Мы незамедлительно останавливаем нашу работу в социальных сетях Instagram и Facebook, но продолжим общаться с нашей аудиторией во "ВКонтакте", Tik-Tok и Telegram-каналах МГЕР", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
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