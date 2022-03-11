https://ria.ru/20220311/sotrudnichestvo-1777701341.html

Германия призвала ограничить сотрудничество вузов с Россией

Германия призвала ограничить сотрудничество вузов с Россией - РИА Новости, 11.03.2022

Германия призвала ограничить сотрудничество вузов с Россией

Постоянная конференция министров образования и культуры федеральных земель Германии призвала вузы страны приостановить сотрудничество с российскими... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:48

2022-03-11T16:48

2022-03-11T16:48

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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Постоянная конференция министров образования и культуры федеральных земель Германии призвала вузы страны приостановить сотрудничество с российскими госучреждениями, а исследовательские институты "критически" пересмотреть существующие программы поддержки проектов с Россией, говорится в заявлении по итогам заседания конференции."В то же время мы призываем вузы к приостановке институционального сотрудничества с государственными учреждениями из России: мы должны показать российскому президенту на всех уровнях, что агрессия влечет последствия. Вузы и исследовательские учреждения призываем основательно и критически пересмотреть программы (финансовой) поддержки проектов с Российской Федерацией", - говорится в документе.Министры подчеркнули, что это не значит, что предоставление работы российским академическим сотрудниками и культурным деятелями будет ограничено на длительный срок или что контакты будут оборваны. Добавляется, что поддержка будет оказана тем в российской научной системе, кому "в настоящее время грозит преследование".Также министры намерены предоставлять помощь украинским студентами и научному сообществу, чтобы они могли продолжать обучение и исследования в немецких вузах и институтах. Министры договорились, что будут работать над тем, что украинские школьники, прибывшие в Германию как беженцы, могли "без бюрократии" получить доступ к школьному образованию в Германии. Также министры намерены работать над тем, чтобы не допускать конфликтов в школах на национальной почве против украинских и русскоговорящих детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, россия, образование - общество