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Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине
Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине
Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не нанося ущерба какой-либо третьей стороне, заявил в пятницу... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T05:50
2022-03-11T12:13
россия
китай
пекин
в мире
украина
ли кэцян
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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не нанося ущерба какой-либо третьей стороне, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина по украинскому кризису.Он подчеркнул, что Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов.
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россия, китай, пекин, в мире, украина, ли кэцян
05:50 11.03.2022 (обновлено: 12:13 11.03.2022)
 
Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине

Премьер Госсовета Китая Кэцян: Пекин будет сотрудничать со сторонами конфликта на Украине

© REUTERS / Tingshu WangТрансляция пресс-конференции премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна
Трансляция пресс-конференции премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Tingshu Wang
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ПЕКИН, 11 мар РИА Новости. Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не нанося ущерба какой-либо третьей стороне, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина по украинскому кризису.

"Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны", — заявил Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), отвечая на вопрос о позиции Китая в отношении действий России на Украине.

Он подчеркнул, что Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов.
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