https://ria.ru/20220311/sotrudnichestvo-1777582191.html

Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине

Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине

Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не нанося ущерба какой-либо третьей стороне, заявил в пятницу... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T05:50

2022-03-11T05:50

2022-03-11T12:13

россия

китай

пекин

в мире

украина

ли кэцян

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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не нанося ущерба какой-либо третьей стороне, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина по украинскому кризису.Он подчеркнул, что Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов.

https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777558592.html

россия

китай

пекин

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, китай, пекин, в мире, украина, ли кэцян