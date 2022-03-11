https://ria.ru/20220311/sotrudnichestvo-1777582191.html
Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине
Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине
Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не нанося ущерба какой-либо третьей стороне, заявил в пятницу... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T05:50
2022-03-11T05:50
2022-03-11T12:13
россия
китай
пекин
в мире
украина
ли кэцян
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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не нанося ущерба какой-либо третьей стороне, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина по украинскому кризису.Он подчеркнул, что Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов.
https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777558592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, в мире, украина, ли кэцян
05:50 11.03.2022 (обновлено: 12:13 11.03.2022)
Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине
Премьер Госсовета Китая Кэцян: Пекин будет сотрудничать со сторонами конфликта на Украине