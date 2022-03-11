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МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Россию
МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Россию - РИА Новости, 11.03.2022
МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Россию
Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендовал своим гражданам на время покинуть Россию, если их нахождение там необязательно. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:03
2022-03-11T15:03
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ЦЮРИХ, 11 мар - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендовал своим гражданам на время покинуть Россию, если их нахождение там необязательно."МИД рекомендует гражданам Швейцарии, чье присутствие в России не является обязательным, временно покинуть страну за счет собственных средств. Решение о выезде принимается каждым индивидуально", - говорится в заявлении.Ранее швейцарский МИД рекомендовал воздержаться от туристических и несрочных поездок в РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/nato-1777618734.html
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в мире, россия, швейцария, мид швейцарии, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин
15:03 11.03.2022
 
МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Россию

МИД Швейцарии порекомендовал своим гражданам на время покинуть Россию

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии
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ЦЮРИХ, 11 мар - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендовал своим гражданам на время покинуть Россию, если их нахождение там необязательно.
"МИД рекомендует гражданам Швейцарии, чье присутствие в России не является обязательным, временно покинуть страну за счет собственных средств. Решение о выезде принимается каждым индивидуально", - говорится в заявлении.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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