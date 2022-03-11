https://ria.ru/20220311/shveytsariya-1777674371.html

МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Россию

МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Россию - РИА Новости, 11.03.2022

МИД Швейцарии рекомендовал своим гражданам покинуть Россию

Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендовал своим гражданам на время покинуть Россию, если их нахождение там необязательно. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:03

2022-03-11T15:03

2022-03-11T15:03

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ЦЮРИХ, 11 мар - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии рекомендовал своим гражданам на время покинуть Россию, если их нахождение там необязательно."МИД рекомендует гражданам Швейцарии, чье присутствие в России не является обязательным, временно покинуть страну за счет собственных средств. Решение о выезде принимается каждым индивидуально", - говорится в заявлении.Ранее швейцарский МИД рекомендовал воздержаться от туристических и несрочных поездок в РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/nato-1777618734.html

https://ria.ru/20220311/evrosoyuz-1777584484.html

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Владимир Лаврентьев

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