https://ria.ru/20220311/shtrafy-1777638464.html

Двух жителей Биробиджана оштрафовали за фейки о ситуации на Украине

Двух жителей Биробиджана оштрафовали за фейки о ситуации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Двух жителей Биробиджана оштрафовали за фейки о ситуации на Украине

Женщину и мужчину из Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО) оштрафовали на 15 и 30 тысяч рублей за фейки о ситуации на Украине и негативное отношение к... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:51

2022-03-11T12:51

2022-03-11T12:51

владимир путин

ростислав гольдштейн

украина

россия

сирия

общество

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ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Женщину и мужчину из Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО) оштрафовали на 15 и 30 тысяч рублей за фейки о ситуации на Украине и негативное отношение к ней, сообщает управление МВД по автономии.Женщина распространяла ложную, по оценке полиции, информацию в одном из мессенджеров. Уже в полиции она признала, что, "не удостоверившись в правдивости сообщения", оставила комментарий, в котором говорилось о массовой гибели солдат-срочников одной из частей ЕАО.Мужчина же опубликовал в социальной сети видео, в котором "выражается в неприличной форме, говоря о своем отношении к теме, касающейся военной операции на Украине"."Составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Женщина признана виновной, и с учетом ее имущественного положения, наличия смягчающих обстоятельств назначено минимальное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сообщает управление.В МВД уточнили, что биробиджанка призналась стражам правопорядка, что разместила непроверенную информацию "без злого умысла и о последствиях размещения не думала"."В отношении жителя областного центра составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ... Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Ранее губернатор области Ростислав Гольдштейн сообщил, что трое военных из автономии 22, 27 и 30 лет погибли на Украине, они посмертно награждены орденом Мужества. Глава региона выразил соболезнования близким.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Согласно указу Владимира Путина, семьи военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, а военнослужащие, получившие ранение - по 3 миллиона.

https://ria.ru/20220309/shtraf-1777217950.html

https://ria.ru/20220311/svyaschennik-1777635622.html

украина

россия

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, ростислав гольдштейн, украина, россия, сирия, общество