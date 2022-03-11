Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/shtrafy-1777638464.html
Двух жителей Биробиджана оштрафовали за фейки о ситуации на Украине
Двух жителей Биробиджана оштрафовали за фейки о ситуации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Двух жителей Биробиджана оштрафовали за фейки о ситуации на Украине
Женщину и мужчину из Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО) оштрафовали на 15 и 30 тысяч рублей за фейки о ситуации на Украине и негативное отношение к... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:51
2022-03-11T12:51
владимир путин
ростислав гольдштейн
украина
россия
сирия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg
ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Женщину и мужчину из Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО) оштрафовали на 15 и 30 тысяч рублей за фейки о ситуации на Украине и негативное отношение к ней, сообщает управление МВД по автономии.Женщина распространяла ложную, по оценке полиции, информацию в одном из мессенджеров. Уже в полиции она признала, что, "не удостоверившись в правдивости сообщения", оставила комментарий, в котором говорилось о массовой гибели солдат-срочников одной из частей ЕАО.Мужчина же опубликовал в социальной сети видео, в котором "выражается в неприличной форме, говоря о своем отношении к теме, касающейся военной операции на Украине"."Составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Женщина признана виновной, и с учетом ее имущественного положения, наличия смягчающих обстоятельств назначено минимальное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сообщает управление.В МВД уточнили, что биробиджанка призналась стражам правопорядка, что разместила непроверенную информацию "без злого умысла и о последствиях размещения не думала"."В отношении жителя областного центра составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ... Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Ранее губернатор области Ростислав Гольдштейн сообщил, что трое военных из автономии 22, 27 и 30 лет погибли на Украине, они посмертно награждены орденом Мужества. Глава региона выразил соболезнования близким.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Согласно указу Владимира Путина, семьи военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, а военнослужащие, получившие ранение - по 3 миллиона.
https://ria.ru/20220309/shtraf-1777217950.html
https://ria.ru/20220311/svyaschennik-1777635622.html
украина
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, ростислав гольдштейн, украина, россия, сирия, общество
12:51 11.03.2022
 
Двух жителей Биробиджана оштрафовали за фейки о ситуации на Украине

Двух жителей Биробиджана оштрафовали за фейки об операции на Украине

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Женщину и мужчину из Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО) оштрафовали на 15 и 30 тысяч рублей за фейки о ситуации на Украине и негативное отношение к ней, сообщает управление МВД по автономии.
Женщина распространяла ложную, по оценке полиции, информацию в одном из мессенджеров. Уже в полиции она признала, что, "не удостоверившись в правдивости сообщения", оставила комментарий, в котором говорилось о массовой гибели солдат-срочников одной из частей ЕАО.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:13
Жителя Благовещенска оштрафовали за фейк о спецоперации на Украине
Мужчина же опубликовал в социальной сети видео, в котором "выражается в неприличной форме, говоря о своем отношении к теме, касающейся военной операции на Украине".
"Составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Женщина признана виновной, и с учетом ее имущественного положения, наличия смягчающих обстоятельств назначено минимальное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сообщает управление.
В МВД уточнили, что биробиджанка призналась стражам правопорядка, что разместила непроверенную информацию "без злого умысла и о последствиях размещения не думала".
"В отношении жителя областного центра составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ... Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор области Ростислав Гольдштейн сообщил, что трое военных из автономии 22, 27 и 30 лет погибли на Украине, они посмертно награждены орденом Мужества. Глава региона выразил соболезнования близким.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Согласно указу Владимира Путина, семьи военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, а военнослужащие, получившие ранение - по 3 миллиона.
Свечи в храме - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
12:38Религия
Костромского священника оштрафовали за дискредитацию российских военных
 
Владимир ПутинРостислав ГольдштейнУкраинаРоссияСирияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала