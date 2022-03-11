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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220311/shkola-1777660200.html
Архкомиссия Подмосковья утвердила проект школы на 1735 мест в Мытищах
Архкомиссия Подмосковья утвердила проект школы на 1735 мест в Мытищах - РИА Новости, 11.03.2022
Архкомиссия Подмосковья утвердила проект школы на 1735 мест в Мытищах
Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области утвердила проект школы на 1735 мест в городском округе Мытищи, говорится в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:15
2022-03-11T14:15
новости подмосковья
общество
образование - общество
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области утвердила проект школы на 1735 мест в городском округе Мытищи, говорится в сообщении Мособлархитектуре.Школа будет выполнена в форме буквы "П", что позволит разделить общеобразовательное учреждение на три блока: учебные кабинеты старшей и средней школы, младшей школы и объединяющие их общешкольные помещения.Проектировщиком выступила ООО "ПроектСтройГруппа".
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московская область (подмосковье)
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общество, образование - общество, московская область (подмосковье), мытищи
14:15 11.03.2022
 

Архкомиссия Подмосковья утвердила проект школы на 1735 мест в Мытищах

© Фото : Комитет по архитектуре и градостроительству Московской областиАрхкомиссия Подмосковья утвердила проект школы на 1735 мест в Мытищах
Архкомиссия Подмосковья утвердила проект школы на 1735 мест в Мытищах - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области утвердила проект школы на 1735 мест в городском округе Мытищи, говорится в сообщении Мособлархитектуре.
Школа будет выполнена в форме буквы "П", что позволит разделить общеобразовательное учреждение на три блока: учебные кабинеты старшей и средней школы, младшей школы и объединяющие их общешкольные помещения.
"Здание площадью более 21 тысяча квадратных метров будет иметь переменную этажность в три-четыре этажа. В отделке фасадов будет применяться штукатурка белого и темно-серого цвета и керамическая плитка "под кирпич" цвета охры, терракотового и коричневого", - говорится в сообщении.
Проектировщиком выступила ООО "ПроектСтройГруппа".
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Новости ПодмосковьяОбществоОбразование - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Мытищи
 
 
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