https://ria.ru/20220311/shkola-1777660200.html

Архкомиссия Подмосковья утвердила проект школы на 1735 мест в Мытищах

Архкомиссия Подмосковья утвердила проект школы на 1735 мест в Мытищах - РИА Новости, 11.03.2022

Архкомиссия Подмосковья утвердила проект школы на 1735 мест в Мытищах

Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области утвердила проект школы на 1735 мест в городском округе Мытищи, говорится в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:15

2022-03-11T14:15

2022-03-11T14:15

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области утвердила проект школы на 1735 мест в городском округе Мытищи, говорится в сообщении Мособлархитектуре.Школа будет выполнена в форме буквы "П", что позволит разделить общеобразовательное учреждение на три блока: учебные кабинеты старшей и средней школы, младшей школы и объединяющие их общешкольные помещения.Проектировщиком выступила ООО "ПроектСтройГруппа".

https://ria.ru/20220215/shkola-1772966747.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, образование - общество, московская область (подмосковье), мытищи