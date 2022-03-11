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Архкомиссия Подмосковья утвердила проект школы на 1735 мест в Мытищах
Архкомиссия Подмосковья утвердила проект школы на 1735 мест в Мытищах - РИА Новости, 11.03.2022
Архкомиссия Подмосковья утвердила проект школы на 1735 мест в Мытищах
Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области утвердила проект школы на 1735 мест в городском округе Мытищи, говорится в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:15
2022-03-11T14:15
2022-03-11T14:15
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области утвердила проект школы на 1735 мест в городском округе Мытищи, говорится в сообщении Мособлархитектуре.Школа будет выполнена в форме буквы "П", что позволит разделить общеобразовательное учреждение на три блока: учебные кабинеты старшей и средней школы, младшей школы и объединяющие их общешкольные помещения.Проектировщиком выступила ООО "ПроектСтройГруппа".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, московская область (подмосковье), мытищи