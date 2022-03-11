https://ria.ru/20220311/shkola-1777654057.html

Полиция изучит данные с видеокамер после поджога германо-российской школы

Полиция изучит данные с видеокамер после поджога германо-российской школы - РИА Новости, 11.03.2022

Полиция изучит данные с видеокамер после поджога германо-российской школы

Полиция Берлина изучает данные с камер видеонаблюдения по делу о поджоге расположенной в районе Марцан германо-российской школы, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:48

2022-03-11T13:48

2022-03-11T16:46

в мире

берлин (город)

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777699764_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06cd93998bc5eaccc421fe786a6772b9.jpg

БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Полиция Берлина изучает данные с камер видеонаблюдения по делу о поджоге расположенной в районе Марцан германо-российской школы, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Полиция запросила данные камер видеонаблюдения", - заявили в ведомстве, сославшись на то, что остальная публичная информация по данному делу указана в пресс-релизе полиции.Неизвестные подожгли ночью вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова в Берлине, пострадавших нет, сообщила ранее пресс-служба полиции немецкой столицы.Школа Ломоносова в Берлине открылась в 2006 году как начальная немецко-русская школа для десяти первоклассников с двумя учителями и одним воспитателем. В настоящее время в германской столице работают три школы Ломоносова, там обучаются порядка 580 школьников, работают 100 педагогов, учебное заведение предлагает обучение по программе начальных, средних классов и гимназии.

https://ria.ru/20220309/pretenzii-1777213805.html

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, берлин (город), германия