https://ria.ru/20220311/shkola-1777654057.html
Полиция изучит данные с видеокамер после поджога германо-российской школы
Полиция изучит данные с видеокамер после поджога германо-российской школы - РИА Новости, 11.03.2022
Полиция изучит данные с видеокамер после поджога германо-российской школы
Полиция Берлина изучает данные с камер видеонаблюдения по делу о поджоге расположенной в районе Марцан германо-российской школы, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:48
2022-03-11T13:48
2022-03-11T16:46
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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Полиция Берлина изучает данные с камер видеонаблюдения по делу о поджоге расположенной в районе Марцан германо-российской школы, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Полиция запросила данные камер видеонаблюдения", - заявили в ведомстве, сославшись на то, что остальная публичная информация по данному делу указана в пресс-релизе полиции.Неизвестные подожгли ночью вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова в Берлине, пострадавших нет, сообщила ранее пресс-служба полиции немецкой столицы.Школа Ломоносова в Берлине открылась в 2006 году как начальная немецко-русская школа для десяти первоклассников с двумя учителями и одним воспитателем. В настоящее время в германской столице работают три школы Ломоносова, там обучаются порядка 580 школьников, работают 100 педагогов, учебное заведение предлагает обучение по программе начальных, средних классов и гимназии.
https://ria.ru/20220309/pretenzii-1777213805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, берлин (город), германия
13:48 11.03.2022 (обновлено: 16:46 11.03.2022)
Полиция изучит данные с видеокамер после поджога германо-российской школы
Полиция изучит данные с видеокамер после поджога германо-российской школы в Берлине
БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Полиция Берлина изучает данные с камер видеонаблюдения по делу о поджоге расположенной в районе Марцан германо-российской школы, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Полиция запросила данные камер видеонаблюдения", - заявили в ведомстве, сославшись на то, что остальная публичная информация по данному делу указана в пресс-релизе полиции.
Неизвестные подожгли ночью вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова в Берлине
, пострадавших нет, сообщила ранее пресс-служба полиции немецкой столицы.
Школа Ломоносова в Берлине открылась в 2006 году как начальная немецко-русская школа для десяти первоклассников с двумя учителями и одним воспитателем. В настоящее время в германской столице работают три школы Ломоносова, там обучаются порядка 580 школьников, работают 100 педагогов, учебное заведение предлагает обучение по программе начальных, средних классов и гимназии.