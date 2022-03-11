https://ria.ru/20220311/sharashka-1777626825.html

"Шарашка" для секретной связи и смерть авторов "Энигмы". Тайны криптографии

"Шарашка" для секретной связи и смерть авторов "Энигмы". Тайны криптографии - РИА Новости, 11.03.2022

"Шарашка" для секретной связи и смерть авторов "Энигмы". Тайны криптографии

Об этом здании ходили слухи, что там ведут “тайные ядерные разработки”. На самом деле в марфинской “шарашке”, где трудился Солженицын, создавали секретную телефонию (а позже - знаменитые “ядерные чемоданы”). Рассказываем о легендах вокруг этой “шарашки” и странных совпадениях в мире криптографии (например, подозрительной смерти авторов “Энигмы”).

2022-03-11T12:00

2022-03-11T12:00

2022-03-11T12:01

какая-то мистика

подкаст

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"Шарашка" для секретной связи и смерть авторов "Энигмы". Тайны криптографии Об этом здании ходили слухи, что там ведут “тайные ядерные разработки”. На самом деле в марфинской “шарашке”, где трудился Солженицын, создавали секретную телефонию (а позже - знаменитые “ядерные чемоданы”). Рассказываем о легендах вокруг этой “шарашки” и странных совпадениях в мире криптографии (например, подозрительной смерти авторов “Энигмы”). audio/mpeg

"Шарашка" для секретной связи и смерть авторов "Энигмы". Тайны криптографии Об этом здании ходили слухи, что там ведут “тайные ядерные разработки”. На самом деле в марфинской “шарашке”, где трудился Солженицын, создавали секретную телефонию (а позже - знаменитые “ядерные чемоданы”). Рассказываем о легендах вокруг этой “шарашки” и странных совпадениях в мире криптографии (например, подозрительной смерти авторов “Энигмы”). audio/mpeg

В здании Марфинской “шарашки” сейчас расположился Музей криптографии. О секретах шарашки, закопанной технике и проклятии “Энигмы” - рассказывает старший научный сотрудник Музея криптографии Александр Дюльденко.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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