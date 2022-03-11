https://ria.ru/20220311/sharashka-1777626825.html
"Шарашка" для секретной связи и смерть авторов "Энигмы". Тайны криптографии
"Шарашка" для секретной связи и смерть авторов "Энигмы". Тайны криптографии - РИА Новости, 11.03.2022
"Шарашка" для секретной связи и смерть авторов "Энигмы". Тайны криптографии
Об этом здании ходили слухи, что там ведут “тайные ядерные разработки”. На самом деле в марфинской “шарашке”, где трудился Солженицын, создавали секретную телефонию (а позже - знаменитые “ядерные чемоданы”). Рассказываем о легендах вокруг этой “шарашки” и странных совпадениях в мире криптографии (например, подозрительной смерти авторов “Энигмы”).
2022-03-11T12:00
2022-03-11T12:00
2022-03-11T12:01
какая-то мистика
подкаст
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"Шарашка" для секретной связи и смерть авторов "Энигмы". Тайны криптографии
Об этом здании ходили слухи, что там ведут “тайные ядерные разработки”. На самом деле в марфинской “шарашке”, где трудился Солженицын, создавали секретную телефонию (а позже - знаменитые “ядерные чемоданы”). Рассказываем о легендах вокруг этой “шарашки” и странных совпадениях в мире криптографии (например, подозрительной смерти авторов “Энигмы”).
audio/mpeg
"Шарашка" для секретной связи и смерть авторов "Энигмы". Тайны криптографии
Об этом здании ходили слухи, что там ведут “тайные ядерные разработки”. На самом деле в марфинской “шарашке”, где трудился Солженицын, создавали секретную телефонию (а позже - знаменитые “ядерные чемоданы”). Рассказываем о легендах вокруг этой “шарашки” и странных совпадениях в мире криптографии (например, подозрительной смерти авторов “Энигмы”).
audio/mpeg
В здании Марфинской “шарашки” сейчас расположился Музей криптографии. О секретах шарашки, закопанной технике и проклятии “Энигмы” - рассказывает старший научный сотрудник Музея криптографии Александр Дюльденко.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
12:00 11.03.2022 (обновлено: 12:01 11.03.2022)
"Шарашка" для секретной связи и смерть авторов "Энигмы". Тайны криптографии
Об этом здании ходили слухи, что там ведут “тайные ядерные разработки”. На самом деле в марфинской “шарашке”, где трудился Солженицын, создавали секретную телефонию (а позже - знаменитые “ядерные чемоданы”). Рассказываем о легендах вокруг этой “шарашки” и странных совпадениях в мире криптографии (например, подозрительной смерти авторов “Энигмы”).