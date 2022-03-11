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Вучич призвал Сербию не дистанцироваться на фоне операции России на Украине
Вучич призвал Сербию не дистанцироваться на фоне операции России на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Вучич призвал Сербию не дистанцироваться на фоне операции России на Украине
Власти Сербии не должны ни от кого дистанцироваться в свете операции РФ на Украине, Белград поддерживает ее территориальную целостность и международное право,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:36
2022-03-11T17:36
в мире
александр вучич
россия
сербия
украина
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БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Власти Сербии не должны ни от кого дистанцироваться в свете операции РФ на Украине, Белград поддерживает ее территориальную целостность и международное право, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок.Бербок находится в пятницу с визитом в Белграде. По словам Вучича, они обсудили ситуацию в регионе и происходящее на Украине, поддержку Белградом осуждающей операцию РФ резолюции на Генеральной ассамблее (ГА) ООН. Сербский лидер сказал, что в разговоре с германским министром попытался "объяснить позицию нашей страны". По его словам, Германия является важнейшим партнером Сербии в евроинтеграции и экономическом сотрудничестве .Журналисты спросили его, не планирует ли руководство Сербии дистанцироваться от властей РФ в свете позиции ЕС по событиям на Украине."Сербия не говорит о личностях, у нас нет любви и ненависти, у нас есть международное право и соблюдение международно-правовых норм. Так же, как Украина соблюдала по вопросу Сербии и уважала территориальную целостность Сербии, так и Сербия уважает территориальную целостность Украины и никогда не выступала против нее", - заявил Вучич."На ГА ООН мы полностью поддержали заявление, в котором абсолютно четко сказано, что неприемлемы нападения и угрозы территориальной целостности украинского государства", - подчеркнул он.Сербский лидер уточнил, что Белград так поступил не потому, что "кого-то любим или не любим, а потому, что это нормы международного права". Он отметил, что Сербия не сделала ничего, что бы нанесло ущерб Украине, Сербия поддержала то, что поддержал ЕС на ГА ООН, Сербия ведет себя ответственно в регионе, не вызывает конфликты и не угрожает никому и продолжит вести себя в соответствии с международным правом."Что касается личных контактов, то с начала конфликта, нападения на Украину, у меня не было ни одного контакта с российскими официальными лицами, поэтому не знаю, от чего бы я дистанцировался и что бы еще делал", - указал президент Сербии.В обращении к гражданам 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/belgrad-1776610766.html
https://ria.ru/20220306/rezolyutsiya-1776861654.html
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в мире, александр вучич, россия, сербия, украина
17:36 11.03.2022
 
Вучич призвал Сербию не дистанцироваться на фоне операции России на Украине

Президент Сербии Вучич: Сербия не должна дистанцироваться из-за операции России на Украине

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
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БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Власти Сербии не должны ни от кого дистанцироваться в свете операции РФ на Украине, Белград поддерживает ее территориальную целостность и международное право, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок.
Бербок находится в пятницу с визитом в Белграде. По словам Вучича, они обсудили ситуацию в регионе и происходящее на Украине, поддержку Белградом осуждающей операцию РФ резолюции на Генеральной ассамблее (ГА) ООН. Сербский лидер сказал, что в разговоре с германским министром попытался "объяснить позицию нашей страны". По его словам, Германия является важнейшим партнером Сербии в евроинтеграции и экономическом сотрудничестве .
Журналисты спросили его, не планирует ли руководство Сербии дистанцироваться от властей РФ в свете позиции ЕС по событиям на Украине.
"Сербия не говорит о личностях, у нас нет любви и ненависти, у нас есть международное право и соблюдение международно-правовых норм. Так же, как Украина соблюдала по вопросу Сербии и уважала территориальную целостность Сербии, так и Сербия уважает территориальную целостность Украины и никогда не выступала против нее", - заявил Вучич.
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"На ГА ООН мы полностью поддержали заявление, в котором абсолютно четко сказано, что неприемлемы нападения и угрозы территориальной целостности украинского государства", - подчеркнул он.
Сербский лидер уточнил, что Белград так поступил не потому, что "кого-то любим или не любим, а потому, что это нормы международного права". Он отметил, что Сербия не сделала ничего, что бы нанесло ущерб Украине, Сербия поддержала то, что поддержал ЕС на ГА ООН, Сербия ведет себя ответственно в регионе, не вызывает конфликты и не угрожает никому и продолжит вести себя в соответствии с международным правом.
"Что касается личных контактов, то с начала конфликта, нападения на Украину, у меня не было ни одного контакта с российскими официальными лицами, поэтому не знаю, от чего бы я дистанцировался и что бы еще делал", - указал президент Сербии.
В обращении к гражданам 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреАлександр ВучичРоссияСербияУкраина
 
 
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