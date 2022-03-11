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От Сербии ждут четких поступков в отношении России, заявила Бербок
От Сербии ждут четких поступков в отношении России, заявила Бербок - РИА Новости, 11.03.2022
От Сербии ждут четких поступков в отношении России, заявила Бербок
В Сербии не видели противоречий между отношениями с Россией и курсом на вступление в ЕС, но сейчас нужны чёткие поступки, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:12
2022-03-11T17:12
в мире
владимир путин
россия
сербия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
генеральная ассамблея оон
оон
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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. В Сербии не видели противоречий между отношениями с Россией и курсом на вступление в ЕС, но сейчас нужны чёткие поступки, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."В Сербии всегда придавалось значение отсутствию противоречий между ясным курсом в ЕС и тесной культурной и социальной близостью с Россией. Но именно поэтому на фоне этого нарушения международного права от наших обеих стран ожидаются ясные слова и четкие поступки, как и от других европейских стран и мирового сообщества", - сказала Бербок журналистам в Белграде.Она добавила, что голосование Сербии за резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающей российские действия на Украине, было "особенно важным".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/uelostnost-1777200302.html
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россия
сербия
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в мире, владимир путин, россия, сербия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, генеральная ассамблея оон, оон
17:12 11.03.2022
 
От Сербии ждут четких поступков в отношении России, заявила Бербок

Глава МИД Германии Бербок заявила, что ЕС нужны четкие поступки Сербии в отношении России

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. В Сербии не видели противоречий между отношениями с Россией и курсом на вступление в ЕС, но сейчас нужны чёткие поступки, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Сербии всегда придавалось значение отсутствию противоречий между ясным курсом в ЕС и тесной культурной и социальной близостью с Россией. Но именно поэтому на фоне этого нарушения международного права от наших обеих стран ожидаются ясные слова и четкие поступки, как и от других европейских стран и мирового сообщества", - сказала Бербок журналистам в Белграде.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 00:16
Вучич объяснил, почему Сербия "вынуждена" осудить спецоперацию на Украине
Она добавила, что голосование Сербии за резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающей российские действия на Украине, было "особенно важным".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Воислав Шешель - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:26
Шешель в письме Путину заверил, что Сербия не введет санкции против России
 
В миреВладимир ПутинРоссияСербияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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