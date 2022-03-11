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От Сербии ждут четких поступков в отношении России, заявила Бербок
От Сербии ждут четких поступков в отношении России, заявила Бербок - РИА Новости, 11.03.2022
От Сербии ждут четких поступков в отношении России, заявила Бербок
В Сербии не видели противоречий между отношениями с Россией и курсом на вступление в ЕС, но сейчас нужны чёткие поступки, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:12
2022-03-11T17:12
2022-03-11T17:12
в мире
владимир путин
россия
сербия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
генеральная ассамблея оон
оон
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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. В Сербии не видели противоречий между отношениями с Россией и курсом на вступление в ЕС, но сейчас нужны чёткие поступки, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."В Сербии всегда придавалось значение отсутствию противоречий между ясным курсом в ЕС и тесной культурной и социальной близостью с Россией. Но именно поэтому на фоне этого нарушения международного права от наших обеих стран ожидаются ясные слова и четкие поступки, как и от других европейских стран и мирового сообщества", - сказала Бербок журналистам в Белграде.Она добавила, что голосование Сербии за резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающей российские действия на Украине, было "особенно важным".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/uelostnost-1777200302.html
https://ria.ru/20220304/sheshel-1776503976.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, сербия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, генеральная ассамблея оон, оон
От Сербии ждут четких поступков в отношении России, заявила Бербок
Глава МИД Германии Бербок заявила, что ЕС нужны четкие поступки Сербии в отношении России