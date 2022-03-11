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https://ria.ru/20220311/semena-1777625291.html
Аграрии в Подмосковье полностью обеспечены семенами отечественных культур
Аграрии в Подмосковье полностью обеспечены семенами отечественных культур - РИА Новости, 11.03.2022
Аграрии в Подмосковье полностью обеспечены семенами отечественных культур
Сельхозпроизводители Московской области полностью обеспечены отечественными семенами зерновых, зернобобовых и масленичных культур, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:07
2022-03-11T14:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Сельхозпроизводители Московской области полностью обеспечены отечественными семенами зерновых, зернобобовых и масленичных культур, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.В настоящее время доля семян российского производства в общем объеме семян в Московской области составляет 93,2%. Семена рапса в объеме 50% потребности завозим с Республики Беларусь – проблем не будет, уверяют в Министерстве Сельского хозяйства Московской области."Семенами кукурузы российской селекции обеспечены на уровне 86% потребности. Недостающую потребность ежегодно завозили из Германии и Голландии. С учетом, что кукуруза в Московской области – кормовая культура, недостающие объемы будут заменены отечественными семенами других кормовых культур", - говорится в сообщении.В ведомстве также добавили, что подмосковные хозяйства полностью обеспечены семенами картофеля. Комментируя обеспеченность семенами овощных культур, борщевого набора в ведомстве отметили, что выращивание семян этих культур могут осуществляться только при определенных климатических условиях."Большая часть семян - 76% овощных культур в настоящее время закуплена и находится в хозяйствах, часть – законтрактована - 11%", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220311/podmoskove-1777616117.html
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московская область (подмосковье)
12:07 11.03.2022 (обновлено: 14:05 11.03.2022)
 

Аграрии в Подмосковье полностью обеспечены семенами отечественных культур

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы на поле
Уборка урожая пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Сельхозпроизводители Московской области полностью обеспечены отечественными семенами зерновых, зернобобовых и масленичных культур, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В настоящее время доля семян российского производства в общем объеме семян в Московской области составляет 93,2%. Семена рапса в объеме 50% потребности завозим с Республики Беларусь – проблем не будет, уверяют в Министерстве Сельского хозяйства Московской области.
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"Семенами кукурузы российской селекции обеспечены на уровне 86% потребности. Недостающую потребность ежегодно завозили из Германии и Голландии. С учетом, что кукуруза в Московской области – кормовая культура, недостающие объемы будут заменены отечественными семенами других кормовых культур", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что подмосковные хозяйства полностью обеспечены семенами картофеля. Комментируя обеспеченность семенами овощных культур, борщевого набора в ведомстве отметили, что выращивание семян этих культур могут осуществляться только при определенных климатических условиях.
"Большая часть семян - 76% овощных культур в настоящее время закуплена и находится в хозяйствах, часть – законтрактована - 11%", - добавили в ведомстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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