https://ria.ru/20220311/semena-1777625291.html

Аграрии в Подмосковье полностью обеспечены семенами отечественных культур

Аграрии в Подмосковье полностью обеспечены семенами отечественных культур - РИА Новости, 11.03.2022

Аграрии в Подмосковье полностью обеспечены семенами отечественных культур

Сельхозпроизводители Московской области полностью обеспечены отечественными семенами зерновых, зернобобовых и масленичных культур, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:07

2022-03-11T12:07

2022-03-11T14:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Сельхозпроизводители Московской области полностью обеспечены отечественными семенами зерновых, зернобобовых и масленичных культур, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.В настоящее время доля семян российского производства в общем объеме семян в Московской области составляет 93,2%. Семена рапса в объеме 50% потребности завозим с Республики Беларусь – проблем не будет, уверяют в Министерстве Сельского хозяйства Московской области."Семенами кукурузы российской селекции обеспечены на уровне 86% потребности. Недостающую потребность ежегодно завозили из Германии и Голландии. С учетом, что кукуруза в Московской области – кормовая культура, недостающие объемы будут заменены отечественными семенами других кормовых культур", - говорится в сообщении.В ведомстве также добавили, что подмосковные хозяйства полностью обеспечены семенами картофеля. Комментируя обеспеченность семенами овощных культур, борщевого набора в ведомстве отметили, что выращивание семян этих культур могут осуществляться только при определенных климатических условиях."Большая часть семян - 76% овощных культур в настоящее время закуплена и находится в хозяйствах, часть – законтрактована - 11%", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220311/podmoskove-1777616117.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)