https://ria.ru/20220311/semena-1777625291.html
Аграрии в Подмосковье полностью обеспечены семенами отечественных культур
Аграрии в Подмосковье полностью обеспечены семенами отечественных культур - РИА Новости, 11.03.2022
Аграрии в Подмосковье полностью обеспечены семенами отечественных культур
Сельхозпроизводители Московской области полностью обеспечены отечественными семенами зерновых, зернобобовых и масленичных культур, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:07
2022-03-11T12:07
2022-03-11T14:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777627856_0:8:3613:2040_1920x0_80_0_0_7fffb8b4d97b23f98591c0b9b53dc2a6.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Сельхозпроизводители Московской области полностью обеспечены отечественными семенами зерновых, зернобобовых и масленичных культур, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.В настоящее время доля семян российского производства в общем объеме семян в Московской области составляет 93,2%. Семена рапса в объеме 50% потребности завозим с Республики Беларусь – проблем не будет, уверяют в Министерстве Сельского хозяйства Московской области."Семенами кукурузы российской селекции обеспечены на уровне 86% потребности. Недостающую потребность ежегодно завозили из Германии и Голландии. С учетом, что кукуруза в Московской области – кормовая культура, недостающие объемы будут заменены отечественными семенами других кормовых культур", - говорится в сообщении.В ведомстве также добавили, что подмосковные хозяйства полностью обеспечены семенами картофеля. Комментируя обеспеченность семенами овощных культур, борщевого набора в ведомстве отметили, что выращивание семян этих культур могут осуществляться только при определенных климатических условиях."Большая часть семян - 76% овощных культур в настоящее время закуплена и находится в хозяйствах, часть – законтрактована - 11%", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220311/podmoskove-1777616117.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777627856_882:0:3613:2048_1920x0_80_0_0_d9e45dada9bb24c02155f4301ebdcd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Сельхозпроизводители Московской области полностью обеспечены отечественными семенами зерновых, зернобобовых и масленичных культур, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В настоящее время доля семян российского производства в общем объеме семян в Московской области
составляет 93,2%. Семена рапса в объеме 50% потребности завозим с Республики Беларусь
– проблем не будет, уверяют в Министерстве Сельского хозяйства Московской области.
"Семенами кукурузы российской селекции обеспечены на уровне 86% потребности. Недостающую потребность ежегодно завозили из Германии и Голландии. С учетом, что кукуруза в Московской области – кормовая культура, недостающие объемы будут заменены отечественными семенами других кормовых культур", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что подмосковные хозяйства полностью обеспечены семенами картофеля. Комментируя обеспеченность семенами овощных культур, борщевого набора в ведомстве отметили, что выращивание семян этих культур могут осуществляться только при определенных климатических условиях.
"Большая часть семян - 76% овощных культур в настоящее время закуплена и находится в хозяйствах, часть – законтрактована - 11%", - добавили в ведомстве.