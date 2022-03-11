https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777748323.html

Артюхов пообещал поддержать предпринимателей ЯНАО в условиях санкций

Артюхов пообещал поддержать предпринимателей ЯНАО в условиях санкций - РИА Новости, 11.03.2022

Артюхов пообещал поддержать предпринимателей ЯНАО в условиях санкций

Дополнительные меры поддержки предпринимателей в условиях санкций разработали в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:19

2022-03-11T19:19

2022-03-11T19:19

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

экономика

россия

санкции

санкции в отношении россии

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Дополнительные меры поддержки предпринимателей в условиях санкций разработали в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Правительство Ямала запускает первый пакет региональных мер поддержки для бизнеса. Он ориентирован на снижение негативных последствий от ввода экономических санкций со стороны западных стран", - говорится в сообщении.Для предпринимателей, работающих во всех отраслях, до 1 сентября 2022 года вводится отсрочка по налоговым и авансовым платежам для специальных налоговых режимов, включая УСН, ЕСХН и патентную систему налогообложения. Кроме того, на 1 сентября переносится срок внесения авансовых платежей по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам для организаций, включенных в реестр МСП. Данные меры начнут действовать в ближайшее время."Меры поддержки разрабатывались совместно с бизнес-сообществом. Отсрочка основных налоговых платежей по специальным режимам, имущественному, транспортному и земельному налогам существенно снизит нагрузку на предпринимателей. Это позволит им сориентироваться в текущих условиях и скорректировать модель работы. Ставлю задачу нашему экономическому блоку продолжать регулярное общение с предпринимателями и быть готовыми оперативно оказывать необходимую поддержку", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.Кроме того, для предпринимателей округа будет действовать отсрочка на три месяца по всем текущим займам в агентстве "Мой бизнес" с возможностью продления ее до полугода. Это позволит сохранить средства на операционную деятельность. До 1 июня процентная ставка на займ агентства "Мой бизнес" зафиксирована на уровне 9,5% годовых. Средства можно вложить в приобретение и ремонт оборудования, доставку товаров и материалов, а также иные затраты на ведение деятельности. Начинающие предприниматели и самозанятые смогут получить заемные средства на поддержание своих бизнес-проектов по ставке от 3% годовых, уточняют власти.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.

https://ria.ru/20211210/gaz-1763161080.html

https://ria.ru/20220311/arktika-1777708246.html

https://ria.ru/20211203/gazprom-1762005692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ямало-ненецкий автономный округ (янао), экономика, россия, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий артюхов