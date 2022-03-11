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https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777742807.html
США введут блокирующие санкции против депутатов Госдумы
США введут блокирующие санкции против депутатов Госдумы - РИА Новости, 11.03.2022
США введут блокирующие санкции против депутатов Госдумы
США введут блокирующие санкции против членов Госдумы, руководителей попавших под санкции российских банков, сообщил Белый дом в пятницу. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:50
2022-03-11T19:09
санкции
санкции в отношении россии
россия
джо байден
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США введут блокирующие санкции против членов Госдумы, руководителей попавших под санкции российских банков, сообщил Белый дом в пятницу."Полные блокирующие санкции в отношении дополнительных представителей российской элиты и членов их семей. Они включают руководителей попавших под санкции банков и членов Думы, которые поддержали законопроект о признании так называемых Донецкой и Луганской республик", - говорится в сообщении Белого дома.Санкции, по информации администрации США, касаются тех, кто "наживается на этой войне" и "отрезают их от американской финансовой системы, замораживают все имущество в Соединенных Штатах и запрещают въезд в США".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220311/rossiya-1777742929.html
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санкции, санкции в отношении россии, россия, джо байден, сша, украина, в мире
18:50 11.03.2022 (обновлено: 19:09 11.03.2022)
 
США введут блокирующие санкции против депутатов Госдумы

США введут блокирующие санкции против депутатов Госдумы и руководителей российских банков

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Пленарное заседание Госдумы РФ
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США введут блокирующие санкции против членов Госдумы, руководителей попавших под санкции российских банков, сообщил Белый дом в пятницу.
"Полные блокирующие санкции в отношении дополнительных представителей российской элиты и членов их семей. Они включают руководителей попавших под санкции банков и членов Думы, которые поддержали законопроект о признании так называемых Донецкой и Луганской республик", - говорится в сообщении Белого дома.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 18:50
G7 призвала лишить Россию доступа к финансированию через МВФ, заявили в США
Санкции, по информации администрации США, касаются тех, кто "наживается на этой войне" и "отрезают их от американской финансовой системы, замораживают все имущество в Соединенных Штатах и запрещают въезд в США".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 18:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США запретили поставки предметов роскоши в Россию, заявил Байден
По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 18:39
Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 18:14
Макрон заявил о готовности ЕС ввести "массивные санкции" против России
 
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