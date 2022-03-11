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Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними
Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними - РИА Новости, 11.03.2022
Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними
Президент США Джо Байден заявил, что очередные санкции против России, о которых он объявил в пятницу, не являются последними. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:39
2022-03-11T19:57
санкции в отношении россии
в мире
сша
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что очередные санкции против России, о которых он объявил в пятницу, не являются последними."Это позднейшие шаги, но они не последние. Как я говорил в начале применения этих мер, мы будем наносить больший урон Путину, потому что США действуют в унисон со своими ближайшими союзниками и партнерами", - сказал Байден.Он заявил, что совокупность санкций "сокрушает российскую экономику".
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санкции в отношении россии, в мире, сша, джо байден, россия
18:39 11.03.2022 (обновлено: 19:57 11.03.2022)
 
Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними

Президент США Байден заявил, что Запад продолжит вводить санкции против России

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что очередные санкции против России, о которых он объявил в пятницу, не являются последними.
"Это позднейшие шаги, но они не последние. Как я говорил в начале применения этих мер, мы будем наносить больший урон Путину, потому что США действуют в унисон со своими ближайшими союзниками и партнерами", - сказал Байден.
Он заявил, что совокупность санкций "сокрушает российскую экономику".
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 17:04
В США спрогнозировали глобальный энергокризис из-за санкций против России
 
Санкции в отношении РоссииВ миреСШАДжо БайденРоссия
 
 
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