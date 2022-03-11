https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777740017.html
Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними
Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними - РИА Новости, 11.03.2022
Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними
Президент США Джо Байден заявил, что очередные санкции против России, о которых он объявил в пятницу, не являются последними. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:39
2022-03-11T18:39
2022-03-11T19:57
санкции в отношении россии
в мире
сша
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что очередные санкции против России, о которых он объявил в пятницу, не являются последними."Это позднейшие шаги, но они не последние. Как я говорил в начале применения этих мер, мы будем наносить больший урон Путину, потому что США действуют в унисон со своими ближайшими союзниками и партнерами", - сказал Байден.Он заявил, что совокупность санкций "сокрушает российскую экономику".
https://ria.ru/20220308/krizis-1777164503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, сша, джо байден, россия
18:39 11.03.2022 (обновлено: 19:57 11.03.2022)
Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними
Президент США Байден заявил, что Запад продолжит вводить санкции против России