https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777740017.html

Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними

Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними - РИА Новости, 11.03.2022

Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними

Президент США Джо Байден заявил, что очередные санкции против России, о которых он объявил в пятницу, не являются последними. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:39

2022-03-11T18:39

2022-03-11T19:57

санкции в отношении россии

в мире

сша

джо байден

россия

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что очередные санкции против России, о которых он объявил в пятницу, не являются последними."Это позднейшие шаги, но они не последние. Как я говорил в начале применения этих мер, мы будем наносить больший урон Путину, потому что США действуют в унисон со своими ближайшими союзниками и партнерами", - сказал Байден.Он заявил, что совокупность санкций "сокрушает российскую экономику".

https://ria.ru/20220308/krizis-1777164503.html

сша

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, сша, джо байден, россия