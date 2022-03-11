17:37 11.03.2022 (обновлено: 18:18 11.03.2022)
Премьер Италии Драги не исключил усиления санкций против России
Премьер Италии Драги призвал учесть влияние санкций против России на экономику Запада
© AP Photo / Gregorio BorgiaПремьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия
© AP Photo / Gregorio Borgia
Премьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия. Архивное фото
РИМ, 11 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил усиления санкций против России в связи с ситуацией на Украине, но призвал учитывать их негативное влияние на экономику стран Запада.
"Санкции очень тяжелые и они могут стать еще тяжелее. Но мы должны осознавать, что они, как мы видим, оказывают влияние на семьи с точки зрения их покупательной способности и на предприятия с точки зрения их конкурентоспособности и поддержания производства", - заявил глава итальянского правительства в ходе пресс-конференции по завершении неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Версале.
По словам премьера, ситуация с антироссийскими санкциями, если ей не заниматься всерьез, "имеет потенциал надломить экономическую систему ЕС, подталкивая ее к протекционизму".
Драги также подчеркнул, что в настоящее время в отношении Евросоюза нельзя вести речь о "военной экономике", но к такой возможности следует готовиться.
"Мы должны готовиться, но это совершенно не военная экономика. Эта тревога преувеличена. Готовиться – не означает, что это должно произойти. Если бы это было так, то мы сейчас уже находились бы на этапе нормированного распределения", - заявил он.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.