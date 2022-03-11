Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777718351.html
Премьер Италии Драги не исключил усиления санкций против России
Премьер Италии Драги не исключил усиления санкций против России - РИА Новости, 11.03.2022
Премьер Италии Драги не исключил усиления санкций против России
Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил усиления санкций против России в связи с ситуацией на Украине, но призвал учитывать их негативное влияние на... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:37
2022-03-11T18:18
в мире
версаль
италия
марио драги
санкции в отношении россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754273409_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_148a206f2c8c1f55677ca6304f55afc7.jpg
РИМ, 11 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил усиления санкций против России в связи с ситуацией на Украине, но призвал учитывать их негативное влияние на экономику стран Запада."Санкции очень тяжелые и они могут стать еще тяжелее. Но мы должны осознавать, что они, как мы видим, оказывают влияние на семьи с точки зрения их покупательной способности и на предприятия с точки зрения их конкурентоспособности и поддержания производства", - заявил глава итальянского правительства в ходе пресс-конференции по завершении неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Версале.По словам премьера, ситуация с антироссийскими санкциями, если ей не заниматься всерьез, "имеет потенциал надломить экономическую систему ЕС, подталкивая ее к протекционизму".Драги также подчеркнул, что в настоящее время в отношении Евросоюза нельзя вести речь о "военной экономике", но к такой возможности следует готовиться.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/kanada-1777699269.html
https://ria.ru/20220311/yaponiya-1777630983.html
версаль
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754273409_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_0e3da9e13e037fd922f01d5f3479274b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, версаль, италия, марио драги, санкции в отношении россии, россия
17:37 11.03.2022 (обновлено: 18:18 11.03.2022)
 
Премьер Италии Драги не исключил усиления санкций против России

Премьер Италии Драги призвал учесть влияние санкций против России на экономику Запада

© AP Photo / Gregorio BorgiaПремьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия
Премьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Премьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 11 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил усиления санкций против России в связи с ситуацией на Украине, но призвал учитывать их негативное влияние на экономику стран Запада.
"Санкции очень тяжелые и они могут стать еще тяжелее. Но мы должны осознавать, что они, как мы видим, оказывают влияние на семьи с точки зрения их покупательной способности и на предприятия с точки зрения их конкурентоспособности и поддержания производства", - заявил глава итальянского правительства в ходе пресс-конференции по завершении неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Версале.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 16:42В мире
Канада присоединилась к "нефтяным" санкциям против России
По словам премьера, ситуация с антироссийскими санкциями, если ей не заниматься всерьез, "имеет потенциал надломить экономическую систему ЕС, подталкивая ее к протекционизму".
Драги также подчеркнул, что в настоящее время в отношении Евросоюза нельзя вести речь о "военной экономике", но к такой возможности следует готовиться.
"Мы должны готовиться, но это совершенно не военная экономика. Эта тревога преувеличена. Готовиться – не означает, что это должно произойти. Если бы это было так, то мы сейчас уже находились бы на этапе нормированного распределения", - заявил он.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 12:16
Япония обнародовала перечень продукции, запрещенной для ввоза в Россию
 
В миреВерсальИталияМарио ДрагиСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала