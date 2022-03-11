https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777718351.html

Премьер Италии Драги не исключил усиления санкций против России

Премьер Италии Драги не исключил усиления санкций против России - РИА Новости, 11.03.2022

Премьер Италии Драги не исключил усиления санкций против России

Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил усиления санкций против России в связи с ситуацией на Украине, но призвал учитывать их негативное влияние на... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:37

2022-03-11T17:37

2022-03-11T18:18

в мире

версаль

италия

марио драги

санкции в отношении россии

россия

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РИМ, 11 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги не исключил усиления санкций против России в связи с ситуацией на Украине, но призвал учитывать их негативное влияние на экономику стран Запада."Санкции очень тяжелые и они могут стать еще тяжелее. Но мы должны осознавать, что они, как мы видим, оказывают влияние на семьи с точки зрения их покупательной способности и на предприятия с точки зрения их конкурентоспособности и поддержания производства", - заявил глава итальянского правительства в ходе пресс-конференции по завершении неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Версале.По словам премьера, ситуация с антироссийскими санкциями, если ей не заниматься всерьез, "имеет потенциал надломить экономическую систему ЕС, подталкивая ее к протекционизму".Драги также подчеркнул, что в настоящее время в отношении Евросоюза нельзя вести речь о "военной экономике", но к такой возможности следует готовиться.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/kanada-1777699269.html

https://ria.ru/20220311/yaponiya-1777630983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, версаль, италия, марио драги, санкции в отношении россии, россия