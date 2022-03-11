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Премьер Канады заявил о новых санкциях против пяти россиян
Премьер Канады заявил о новых санкциях против пяти россиян - РИА Новости, 11.03.2022
Премьер Канады заявил о новых санкциях против пяти россиян
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна вводит санкции против еще пяти россиян, в том числе против бизнесмена Романа Абрамовича и ограничения... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:17
2022-03-11T14:28
в мире
владимир путин
роман абрамович
донецкая народная республика
россия
варшава
вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна вводит санкции против еще пяти россиян, в том числе против бизнесмена Романа Абрамовича и ограничения против 32 военных организаций РФ."Сегодня я могу объявить, что еще пять человек окажутся под санкциями, в том числе, Роман Абрамович. Этим людям будет запрещено вести дела в Канаде, а их активы будут заморожены. Кроме этого, мы вводим ограничения в отношении 32 военных организаций в России. Им будет запрещено получать любую канадскую технику или поставки", - заявил Трюдо в ходе визита в Варшаву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777661553.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220307/spetsoperatsiya-1777071858.html
донецкая народная республика
россия
варшава
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в мире, владимир путин, роман абрамович, донецкая народная республика, россия, варшава, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, канада
14:17 11.03.2022 (обновлено: 14:28 11.03.2022)
 
Премьер Канады заявил о новых санкциях против пяти россиян

Премьер Канады Трюдо заявил о санкциях против пяти россиян и 32 организаций

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна вводит санкции против еще пяти россиян, в том числе против бизнесмена Романа Абрамовича и ограничения против 32 военных организаций РФ.
"Сегодня я могу объявить, что еще пять человек окажутся под санкциями, в том числе, Роман Абрамович. Этим людям будет запрещено вести дела в Канаде, а их активы будут заморожены. Кроме этого, мы вводим ограничения в отношении 32 военных организаций в России. Им будет запрещено получать любую канадскую технику или поставки", - заявил Трюдо в ходе визита в Варшаву.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинРоман АбрамовичДонецкая Народная РеспубликаРоссияВаршаваВооруженные силы РФСанкции в отношении РоссииКанада
 
 
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