https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777656921.html
Мишустин призвал подготовить пакет инициатив по противодействию санкциям
Мишустин призвал подготовить пакет инициатив по противодействию санкциям - РИА Новости, 11.03.2022
Мишустин призвал подготовить пакет инициатив по противодействию санкциям
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ситуацией в экономике и социальной сфере страны и оперативно реагировать, в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:00
2022-03-11T14:00
2022-03-11T14:37
россия
санкции
санкции в отношении россии
экономика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ситуацией в экономике и социальной сфере страны и оперативно реагировать, в том числе подготовить еще один пакет антикризисных инициатив."Сейчас очень важно мониторить ситуацию и своевременно принимать решения, чтобы сгладить влияние таких изменений", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."У нас есть план антисанкционной работы - его надо не только выполнять, но и, конечно же, постоянно актуализировать в зависимости от развития событий. Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов", - подчеркнул глава кабинета министров.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777661553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции, санкции в отношении россии, экономика, михаил мишустин, правительство рф
14:00 11.03.2022 (обновлено: 14:37 11.03.2022)
Мишустин призвал подготовить пакет инициатив по противодействию санкциям
Премьер Мишустин: нужно подготовить третий пакет инициатив по противодействию санкциям
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ситуацией в экономике и социальной сфере страны и оперативно реагировать, в том числе подготовить еще один пакет антикризисных инициатив.
"Сейчас очень важно мониторить ситуацию и своевременно принимать решения, чтобы сгладить влияние таких изменений", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"У нас есть план антисанкционной работы - его надо не только выполнять, но и, конечно же, постоянно актуализировать в зависимости от развития событий. Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов", - подчеркнул глава кабинета министров.