Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777656921.html
Мишустин призвал подготовить пакет инициатив по противодействию санкциям
Мишустин призвал подготовить пакет инициатив по противодействию санкциям - РИА Новости, 11.03.2022
Мишустин призвал подготовить пакет инициатив по противодействию санкциям
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ситуацией в экономике и социальной сфере страны и оперативно реагировать, в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:00
2022-03-11T14:37
россия
санкции
санкции в отношении россии
экономика
михаил мишустин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777665261_0:330:3056:2048_1920x0_80_0_0_6b62f37e2156555690d4e24170dabafd.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ситуацией в экономике и социальной сфере страны и оперативно реагировать, в том числе подготовить еще один пакет антикризисных инициатив."Сейчас очень важно мониторить ситуацию и своевременно принимать решения, чтобы сгладить влияние таких изменений", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."У нас есть план антисанкционной работы - его надо не только выполнять, но и, конечно же, постоянно актуализировать в зависимости от развития событий. Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов", - подчеркнул глава кабинета министров.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777661553.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777665261_302:452:2429:2048_1920x0_80_0_0_8afd9b872ba300c5fafb71fa20d6bd34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкции, санкции в отношении россии, экономика, михаил мишустин, правительство рф
14:00 11.03.2022 (обновлено: 14:37 11.03.2022)
 
Мишустин призвал подготовить пакет инициатив по противодействию санкциям

Премьер Мишустин: нужно подготовить третий пакет инициатив по противодействию санкциям

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ситуацией в экономике и социальной сфере страны и оперативно реагировать, в том числе подготовить еще один пакет антикризисных инициатив.
"Сейчас очень важно мониторить ситуацию и своевременно принимать решения, чтобы сгладить влияние таких изменений", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"У нас есть план антисанкционной работы - его надо не только выполнять, но и, конечно же, постоянно актуализировать в зависимости от развития событий. Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов", - подчеркнул глава кабинета министров.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
14:22
Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов
 
РоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииЭкономикаМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала