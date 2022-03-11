https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777656921.html

Мишустин призвал подготовить пакет инициатив по противодействию санкциям

Мишустин призвал подготовить пакет инициатив по противодействию санкциям - РИА Новости, 11.03.2022

Мишустин призвал подготовить пакет инициатив по противодействию санкциям

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ситуацией в экономике и социальной сфере страны и оперативно реагировать, в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:00

2022-03-11T14:00

2022-03-11T14:37

россия

санкции

санкции в отношении россии

экономика

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ситуацией в экономике и социальной сфере страны и оперативно реагировать, в том числе подготовить еще один пакет антикризисных инициатив."Сейчас очень важно мониторить ситуацию и своевременно принимать решения, чтобы сгладить влияние таких изменений", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."У нас есть план антисанкционной работы - его надо не только выполнять, но и, конечно же, постоянно актуализировать в зависимости от развития событий. Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов", - подчеркнул глава кабинета министров.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777661553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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