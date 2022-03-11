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Путин заявил, что Россия пройдет через все трудности
Путин заявил, что Россия пройдет через все трудности - РИА Новости, 11.03.2022
Путин заявил, что Россия пройдет через все трудности
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, что попытки ограничить развитие наших стран предпринимались всегда, РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:25
2022-03-11T14:32
владимир путин
россия
общество
александр лукашенко
белоруссия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, что попытки ограничить развитие наших стран предпринимались всегда, сейчас в большем масштабе, но через эти трудности удастся пройти и все это в конечном итоге пойдет на пользу."Как мы с Вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие, сдержать его предпринимались всегда. Предпринимаются и сейчас. Сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными", - сказал Путин.По его словам, "в конечном итоге это пойдет на пользу - так, как это было в предыдущие годы".
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владимир путин, россия, общество, александр лукашенко, белоруссия
14:25 11.03.2022 (обновлено: 14:32 11.03.2022)
 
Путин заявил, что Россия пройдет через все трудности

Президент Путин заявил, что Россия пройдет через все трудности и станет еще сильнее

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, что попытки ограничить развитие наших стран предпринимались всегда, сейчас в большем масштабе, но через эти трудности удастся пройти и все это в конечном итоге пойдет на пользу.
"Как мы с Вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие, сдержать его предпринимались всегда. Предпринимаются и сейчас. Сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными", - сказал Путин.
По его словам, "в конечном итоге это пойдет на пользу - так, как это было в предыдущие годы".
Путин об успехах СССР в условиях санкций - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
14:31
СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, заявил Путин
 
Владимир ПутинРоссияОбществоАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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