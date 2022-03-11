https://ria.ru/20220311/rossiya-1777662393.html

Путин заявил, что Россия пройдет через все трудности

Путин заявил, что Россия пройдет через все трудности - РИА Новости, 11.03.2022

Путин заявил, что Россия пройдет через все трудности

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, что попытки ограничить развитие наших стран предпринимались всегда, РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:25

2022-03-11T14:25

2022-03-11T14:32

владимир путин

россия

общество

александр лукашенко

белоруссия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, что попытки ограничить развитие наших стран предпринимались всегда, сейчас в большем масштабе, но через эти трудности удастся пройти и все это в конечном итоге пойдет на пользу."Как мы с Вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие, сдержать его предпринимались всегда. Предпринимаются и сейчас. Сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными", - сказал Путин.По его словам, "в конечном итоге это пойдет на пользу - так, как это было в предыдущие годы".

https://ria.ru/20220311/sssr-1777664861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, россия, общество, александр лукашенко, белоруссия