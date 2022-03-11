https://ria.ru/20220311/razgovor-1777650850.html
В Кремле допустили возможность разговора Путина с Макроном
В Кремле допустили возможность разговора Путина с Макроном - РИА Новости, 11.03.2022
В Кремле допустили возможность разговора Путина с Макроном
Конкретных планов по разговору президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона сейчас нет, но это не значит, что он не может состояться,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:34
2022-03-11T13:34
2022-03-11T13:34
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Конкретных планов по разговору президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона сейчас нет, но это не значит, что он не может состояться, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По разговору с Макроном - ну сейчас чуть ли не каждый второй день Путин говорит с Макроном, поэтому, конечно, ничего исключать нельзя. Идет очень активная работа в плане телефонной дипломатии. Конкретных сейчас планов нет, но это не значит, что это не может состояться", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируется ли в субботу телефонный разговор президентов России и Франции.Накануне Макрон заявил, что вновь поговорит с Путиным в ближайшие 48 часов. Он подчеркнул, что намерен добиться прекращения огня на Украине и найти возможности выхода из этого конфликта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/makron-1777105339.html
https://ria.ru/20220307/makron-1777093101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, франция, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон
В Кремле допустили возможность разговора Путина с Макроном
Пресс-секретарь Песков допустил возможность разговора президентов Путина и Макрона