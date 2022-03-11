https://ria.ru/20220311/rassledovanie-1777677456.html

Госдума инициирует расследование по биолабораториям на Украине

Госдума инициирует расследование по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Госдума инициирует расследование по биолабораториям на Украине

Госдума инициировала парламентское расследование деятельности биологических лабораторий на Украине, сообщил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:14

2022-03-11T15:14

2022-03-11T16:23

украина

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вячеслав володин

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Госдума инициировала парламентское расследование деятельности биологических лабораторий на Украине, сообщил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.Депутаты приняли соответствующее обращение к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ."Со своей стороны мы инициировали парламентское расследование по этому вопросу. Полученная информация должна быть представлена мировому сообществу", — написал Володин в Telegram-канале.Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В российском министерстве отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777601272.html

https://ria.ru/20220310/foxnews-1777547203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, госдума рф, россия, в мире, обсе, оон, вячеслав володин