Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/rassledovanie-1777677456.html
Госдума инициирует расследование по биолабораториям на Украине
Госдума инициирует расследование по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Госдума инициирует расследование по биолабораториям на Украине
Госдума инициировала парламентское расследование деятельности биологических лабораторий на Украине, сообщил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:14
2022-03-11T16:23
украина
госдума рф
россия
в мире
обсе
оон
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754092656_0:241:3068:1967_1920x0_80_0_0_d30b04c774a1ddb9110a6464cd015430.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Госдума инициировала парламентское расследование деятельности биологических лабораторий на Украине, сообщил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.Депутаты приняли соответствующее обращение к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ."Со своей стороны мы инициировали парламентское расследование по этому вопросу. Полученная информация должна быть представлена мировому сообществу", — написал Володин в Telegram-канале.Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В российском министерстве отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777601272.html
https://ria.ru/20220310/foxnews-1777547203.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754092656_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_dd7eb8f2d1985eeb59796f2751dd0d2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, госдума рф, россия, в мире, обсе, оон, вячеслав володин
15:14 11.03.2022 (обновлено: 16:23 11.03.2022)
 
Госдума инициирует расследование по биолабораториям на Украине

Госдума инициировала парламентское расследование в отношении биолабораторий на Украине

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Госдума инициировала парламентское расследование деятельности биологических лабораторий на Украине, сообщил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.
Депутаты приняли соответствующее обращение к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
09:59
Разработки биолабораторий на Украине шокируют весь мир, заявили в Госдуме
"Со своей стороны мы инициировали парламентское расследование по этому вопросу. Полученная информация должна быть представлена мировому сообществу", — написал Володин в Telegram-канале.
Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В российском министерстве отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 19:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нуланд, обвинявшую Россию в дезинформации об Украине, поймали на лжи
 
УкраинаГосдума РФРоссияВ миреОБСЕООНВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала