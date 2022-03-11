https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777660349.html

Эксперты предсказывают рост интереса к отдыху в Подмосковье

Эксперты предсказывают рост интереса к отдыху в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2022

Эксперты предсказывают рост интереса к отдыху в Подмосковье

Московская область станет популярнее у путешественников в связи с прекращением полетов за рубеж, рассказала РИА Новости глава подмосковного отделения Союза... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:49

2022-03-11T16:49

2022-03-11T16:49

туризм

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

московская область (подмосковье)

кешбэк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593985127_0:65:3218:1875_1920x0_80_0_0_13ad2df14b5ff8edff7c97c5c94f501b.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московская область станет популярнее у путешественников в связи с прекращением полетов за рубеж, рассказала РИА Новости глава подмосковного отделения Союза туроператоров России Марина Лабутина."Я думаю, народ поедет, количество туристов в Подмосковье увеличится. Хотя Московская область в весенний и летний период никогда не страдает отсутствием гостей. Отели всегда полные, в любое время это было", — сказала она.Лабутина уточнила, что государство продолжает поддерживать внутренний туризм, в том числе вновь продлена система кешбэка. С 15 марта Ростуризм возобновляет эту схему, отправиться в поездки можно до 1 июня.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, московская область (подмосковье), кешбэк, россия, ситуация в днр и лнр