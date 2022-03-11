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Туризм
https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777660349.html
Эксперты предсказывают рост интереса к отдыху в Подмосковье
Эксперты предсказывают рост интереса к отдыху в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2022
Эксперты предсказывают рост интереса к отдыху в Подмосковье
Московская область станет популярнее у путешественников в связи с прекращением полетов за рубеж, рассказала РИА Новости глава подмосковного отделения Союза... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:49
2022-03-11T16:49
туризм
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
московская область (подмосковье)
кешбэк
россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московская область станет популярнее у путешественников в связи с прекращением полетов за рубеж, рассказала РИА Новости глава подмосковного отделения Союза туроператоров России Марина Лабутина."Я думаю, народ поедет, количество туристов в Подмосковье увеличится. Хотя Московская область в весенний и летний период никогда не страдает отсутствием гостей. Отели всегда полные, в любое время это было", — сказала она.Лабутина уточнила, что государство продолжает поддерживать внутренний туризм, в том числе вновь продлена система кешбэка. С 15 марта Ростуризм возобновляет эту схему, отправиться в поездки можно до 1 июня.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.
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московская область (подмосковье)
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туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, московская область (подмосковье), кешбэк, россия, ситуация в днр и лнр
16:49 11.03.2022
 
Эксперты предсказывают рост интереса к отдыху в Подмосковье

В Подмосковье поедет больше туристов из-за прекращения полетов за рубеж

© Depositphotos / yulenochekkКрестовоздвиженский собор на территории Коломенского кремля
Крестовоздвиженский собор на территории Коломенского кремля - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Depositphotos / yulenochekk
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московская область станет популярнее у путешественников в связи с прекращением полетов за рубеж, рассказала РИА Новости глава подмосковного отделения Союза туроператоров России Марина Лабутина.
"Я думаю, народ поедет, количество туристов в Подмосковье увеличится. Хотя Московская область в весенний и летний период никогда не страдает отсутствием гостей. Отели всегда полные, в любое время это было", — сказала она.
Лабутина уточнила, что государство продолжает поддерживать внутренний туризм, в том числе вновь продлена система кешбэка. С 15 марта Ростуризм возобновляет эту схему, отправиться в поездки можно до 1 июня.
Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.
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ТуризмТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - ТуризмМосковская область (Подмосковье)КешбэкРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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