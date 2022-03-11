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Туризм
https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777608522.html
Эксперты рассказали, почему россияне за рубежом не могут вернуться домой
Эксперты рассказали, почему россияне за рубежом не могут вернуться домой - РИА Новости, 11.03.2022
Эксперты рассказали, почему россияне за рубежом не могут вернуться домой
Тысячи самостоятельных российских путешественников и тех, кто приобретал билеты у S7, "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", находятся сейчас в Таиланде, ОАЭ,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:07
2022-03-11T12:07
туризм
туризм
новости - туризм
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
авиабилеты
пассажиры
туристы
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Тысячи самостоятельных российских путешественников и тех, кто приобретал билеты у S7, "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", находятся сейчас в Таиланде, ОАЭ, Турции и Египте и испытывают трудности с возвращением домой из-за отсутствия прямых рейсов и высоких цен на билеты, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли.Больше всего запросов на возвращению в Россию поступает из Таиланда. Есть обращения из ОАЭ, Турции, Египта, Мальдив, Болгарии и Кипра, Сейшельских островов, Кубы, Мексики и Доминиканы.Главной проблемой является отсутствие прямого авиасообщения, а из-за стыковочных рейсов, которых не так много, цены на билеты высокие, отметил эксперт."Авиакомпании предлагают возврат средств за билеты, но на них сейчас уже ничего не купить. Вывозной чек варьируется от 80 до 450 тысяч рублей в одну сторону. Тогда как изначальный билет в среднем стоил 40 тысяч рублей. Пассажирам возвращается только половина от неиспользованного маршрута", — сказал он.Эксперт уточнил, что резкий рост цен связан и с курсом доллара — при пересчете в международных системах бронирования он достигает 126 рублей, а при покупке билетов был 80 рублей. По мнению эксперта, в этой ситуации необходимо увеличить количество гуманитарных рейсов с помощью иностранных авиакомпаний, так как для российских полеты за рубеж ограничены. На прошлой неделе "Аэрофлот" сообщил, что с 8 марта приостанавливает выполнение всех рейсов за рубеж, за исключением белорусского направления. Также об отмене иностранных полетов с 5 марта сообщила S7. "Уральские авиалинии" перестали возить в ОАЭ, Армению, Израиль и Азербайджан до 26 марта, а в Египет — до 20 мая.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html
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туризм, новости - туризм, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, авиабилеты, пассажиры, туристы
12:07 11.03.2022
 
Эксперты рассказали, почему россияне за рубежом не могут вернуться домой

Эксперты: рост цен не позволяет многим российским туристам за рубежом купить авиабилеты

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Тысячи самостоятельных российских путешественников и тех, кто приобретал билеты у S7, "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", находятся сейчас в Таиланде, ОАЭ, Турции и Египте и испытывают трудности с возвращением домой из-за отсутствия прямых рейсов и высоких цен на билеты, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли.
Больше всего запросов на возвращению в Россию поступает из Таиланда. Есть обращения из ОАЭ, Турции, Египта, Мальдив, Болгарии и Кипра, Сейшельских островов, Кубы, Мексики и Доминиканы.
Главной проблемой является отсутствие прямого авиасообщения, а из-за стыковочных рейсов, которых не так много, цены на билеты высокие, отметил эксперт.
"Авиакомпании предлагают возврат средств за билеты, но на них сейчас уже ничего не купить. Вывозной чек варьируется от 80 до 450 тысяч рублей в одну сторону. Тогда как изначальный билет в среднем стоил 40 тысяч рублей. Пассажирам возвращается только половина от неиспользованного маршрута", — сказал он.
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Эксперт уточнил, что резкий рост цен связан и с курсом доллара — при пересчете в международных системах бронирования он достигает 126 рублей, а при покупке билетов был 80 рублей.
По мнению эксперта, в этой ситуации необходимо увеличить количество гуманитарных рейсов с помощью иностранных авиакомпаний, так как для российских полеты за рубеж ограничены.
На прошлой неделе "Аэрофлот" сообщил, что с 8 марта приостанавливает выполнение всех рейсов за рубеж, за исключением белорусского направления. Также об отмене иностранных полетов с 5 марта сообщила S7. "Уральские авиалинии" перестали возить в ОАЭ, Армению, Израиль и Азербайджан до 26 марта, а в Египет — до 20 мая.
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