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Перелетные птицы скоро начнут возвращаться в Москву - РИА Новости, 15.03.2022
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Перелетные птицы скоро начнут возвращаться в Москву
Перелетные птицы скоро начнут возвращаться в Москву - РИА Новости, 15.03.2022
Перелетные птицы скоро начнут возвращаться в Москву
Перелетные птицы скоро начнут возвращаться в Москву, уже в марте в столицу вернутся грачи, скворцы и трясогузки, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-11T13:00
2022-03-15T14:51
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Перелетные птицы скоро начнут возвращаться в Москву, уже в марте в столицу вернутся грачи, скворцы и трясогузки, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Совсем скоро в столицу начнут возвращаться перелетные птицы, которые отправились пережидать холода в теплые края. Птицы почувствовали весну и устремились из теплых краев обратно в Москву. Некоторые уже на подходе, точнее, на "подлете", - говорится в сообщении.Как сообщил руководитель департамента Антон Кульбачевский, из столицы на период зимы улетают около 160 видов пернатых."Остается около 90 видов. Среди зимующих в столице есть большая синица, обыкновенная лазоревка, пухляк, московка, полевой воробей, домовый воробей, чиж, зеленушка, дубонос, обыкновенный снегирь, поползень, сойка, сорока, сизый голубь, галка, большой пестрый дятел, белоспинный дятел, средний пестрый дятел, седой дятел", - сказал он.Отмечается, что орнитологи Мосприроды смогли спрогнозировать время прилета птиц, исходя из многолетних наблюдений. Так, самыми первыми в марте прилетят грач, обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чирок-трескунок, полевой жаворонок, чибис.В апреле прилетит широконоска, обыкновенный канюк, лысуха, дубонос, зарянка, певчий дрозд, чомга, пеночка-теньковка, пустельга, вальдшнеп, дрозд белобровик, зимородок, обыкновенная горихвостка, вертишейка, желтая трясогузка, кулик-перевозчик, лесная завирушка, мухоловка-пеструшка, варакушка.
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москва, мосприрода
13:00 11.03.2022 (обновлено: 14:51 15.03.2022)
 

Перелетные птицы скоро начнут возвращаться в Москву

© РИА Новости / Вячеслав Бобков / Перейти в фотобанкЗяблик, сидящий на ветке
Зяблик, сидящий на ветке - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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Зяблик, сидящий на ветке
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Перелетные птицы скоро начнут возвращаться в Москву, уже в марте в столицу вернутся грачи, скворцы и трясогузки, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Совсем скоро в столицу начнут возвращаться перелетные птицы, которые отправились пережидать холода в теплые края. Птицы почувствовали весну и устремились из теплых краев обратно в Москву. Некоторые уже на подходе, точнее, на "подлете", - говорится в сообщении.
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В Московском зоопарке реконструирован пешеходный мост и сделан новый вход
Как сообщил руководитель департамента Антон Кульбачевский, из столицы на период зимы улетают около 160 видов пернатых.
"Остается около 90 видов. Среди зимующих в столице есть большая синица, обыкновенная лазоревка, пухляк, московка, полевой воробей, домовый воробей, чиж, зеленушка, дубонос, обыкновенный снегирь, поползень, сойка, сорока, сизый голубь, галка, большой пестрый дятел, белоспинный дятел, средний пестрый дятел, седой дятел", - сказал он.
Отмечается, что орнитологи Мосприроды смогли спрогнозировать время прилета птиц, исходя из многолетних наблюдений. Так, самыми первыми в марте прилетят грач, обыкновенный скворец, белая трясогузка, сизая чайка, зяблик, чирок-трескунок, полевой жаворонок, чибис.
В апреле прилетит широконоска, обыкновенный канюк, лысуха, дубонос, зарянка, певчий дрозд, чомга, пеночка-теньковка, пустельга, вальдшнеп, дрозд белобровик, зимородок, обыкновенная горихвостка, вертишейка, желтая трясогузка, кулик-перевозчик, лесная завирушка, мухоловка-пеструшка, варакушка.
"Последним в столицу прилетит перепел, коростель, обыкновенный осоед, пеночка-трещотка, чеглок, сорокопут-жулан, луговой чекан, речная крачка, деревенская ласточка, обыкновенный соловей, садовая славка, обыкновенная чечевица, речной сверчок, кукушка обыкновенная, иволга, черный стриж", - рассказали в департаменте.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприрода
 
 
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