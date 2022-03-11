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Губернатор Приамурья отказался от Facebook и Instagram
Губернатор Приамурья отказался от Facebook и Instagram - РИА Новости, 11.03.2022
Губернатор Приамурья отказался от Facebook и Instagram
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что отказывается от использования Instagram и Facebook и будет размещать информацию в Telegram, на страницах... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:34
2022-03-11T16:34
александр лукашенко
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
генеральная прокуратура рф
одноклассники
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что отказывается от использования Instagram и Facebook и будет размещать информацию в Telegram, на страницах в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".Как отметил Орлов в своем Instagram, руководство компании Meta (Instagram и Facebook) "выступило с экстремистским заявлением, открыв свои площадки для призывов к насилию в отношении российских военных и враждебным действиям к нашей стране"."По сути маски сброшены. Пропагандистская риторика Запада достигла своего апогея. Это откровенная ненависть ко всем россиянам, которая не поддается никакому пониманию и оправданию. В этой связи я как губернатор российского региона, как гражданин России не могу себе позволить оставаться пользователем враждебных социальных сетей. И призываю всех вас последовать моему примеру", - написал Орлов в Instagram.Он предложил желающим подписываться на его страницы в других соцсетях – Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники".Об аналогичном решении ранее в пятницу заявили другие российские губернаторы.Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/instagram-1777690972.html
https://ria.ru/20220311/sobyanin-1777686632.html
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донецкая народная республика
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александр лукашенко, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, одноклассники, facebook, telegram (приложение), ситуация в днр и лнр, общество
16:34 11.03.2022
 
Губернатор Приамурья отказался от Facebook и Instagram

Губернатор Приамурья Василий Орлов отказался от Facebook и Instagram

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что отказывается от использования Instagram и Facebook и будет размещать информацию в Telegram, на страницах в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".
Как отметил Орлов в своем Instagram, руководство компании Meta (Instagram и Facebook) "выступило с экстремистским заявлением, открыв свои площадки для призывов к насилию в отношении российских военных и враждебным действиям к нашей стране".
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"По сути маски сброшены. Пропагандистская риторика Запада достигла своего апогея. Это откровенная ненависть ко всем россиянам, которая не поддается никакому пониманию и оправданию. В этой связи я как губернатор российского региона, как гражданин России не могу себе позволить оставаться пользователем враждебных социальных сетей. И призываю всех вас последовать моему примеру", - написал Орлов в Instagram.
Он предложил желающим подписываться на его страницы в других соцсетях – Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники".
Об аналогичном решении ранее в пятницу заявили другие российские губернаторы.
Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.
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Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФОдноклассникиFacebookTelegram (приложение)Ситуация в ДНР и ЛНРОбщество
 
 
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