https://ria.ru/20220311/priamure-1777697824.html

Губернатор Приамурья отказался от Facebook и Instagram

Губернатор Приамурья отказался от Facebook и Instagram - РИА Новости, 11.03.2022

Губернатор Приамурья отказался от Facebook и Instagram

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что отказывается от использования Instagram и Facebook и будет размещать информацию в Telegram, на страницах... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:34

2022-03-11T16:34

2022-03-11T16:34

александр лукашенко

владимир путин

донецкая народная республика

россия

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одноклассники

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что отказывается от использования Instagram и Facebook и будет размещать информацию в Telegram, на страницах в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".Как отметил Орлов в своем Instagram, руководство компании Meta (Instagram и Facebook) "выступило с экстремистским заявлением, открыв свои площадки для призывов к насилию в отношении российских военных и враждебным действиям к нашей стране"."По сути маски сброшены. Пропагандистская риторика Запада достигла своего апогея. Это откровенная ненависть ко всем россиянам, которая не поддается никакому пониманию и оправданию. В этой связи я как губернатор российского региона, как гражданин России не могу себе позволить оставаться пользователем враждебных социальных сетей. И призываю всех вас последовать моему примеру", - написал Орлов в Instagram.Он предложил желающим подписываться на его страницы в других соцсетях – Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники".Об аналогичном решении ранее в пятницу заявили другие российские губернаторы.Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр лукашенко, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, одноклассники, facebook, telegram (приложение), ситуация в днр и лнр, общество