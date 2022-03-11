https://ria.ru/20220311/politsiya-1777619959.html

Полиция нашла мужчину, стрелявшего по собаке в Дзержинске

Полиция нашла мужчину, стрелявшего по собаке в Дзержинске - РИА Новости, 11.03.2022

Полиция нашла мужчину, стрелявшего по собаке в Дзержинске

Сотрудники полиции установили мужчину, стрелявшего из травматического оружия в Дзержинске, сообщает ГУМВД РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:31

2022-03-11T11:31

2022-03-11T11:31

происшествия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции установили мужчину, стрелявшего из травматического оружия в Дзержинске, сообщает ГУМВД РФ по Нижегородской области.Седьмого марта в полицию в Дзержинске поступило сообщение от неизвестного о том, что возле одного из домов по улице Молодежной мужчина стрелял в собаку. Выехав на место происшествия, сотрудники полиции нашли местного жителя, который рассказал, что выстрелил из травматического пистолета, чтобы отогнать напугавшую его собаку. На оружие у мужчины имеется разрешение."В отношении дзержинца был составлен протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах). Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение оружия, и конфискацию пистолета", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210607/zaderzhanie-1735945695.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия