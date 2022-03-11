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Полиция нашла мужчину, стрелявшего по собаке в Дзержинске
Полиция нашла мужчину, стрелявшего по собаке в Дзержинске - РИА Новости, 11.03.2022
Полиция нашла мужчину, стрелявшего по собаке в Дзержинске
Сотрудники полиции установили мужчину, стрелявшего из травматического оружия в Дзержинске, сообщает ГУМВД РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:31
2022-03-11T11:31
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции установили мужчину, стрелявшего из травматического оружия в Дзержинске, сообщает ГУМВД РФ по Нижегородской области.Седьмого марта в полицию в Дзержинске поступило сообщение от неизвестного о том, что возле одного из домов по улице Молодежной мужчина стрелял в собаку. Выехав на место происшествия, сотрудники полиции нашли местного жителя, который рассказал, что выстрелил из травматического пистолета, чтобы отогнать напугавшую его собаку. На оружие у мужчины имеется разрешение."В отношении дзержинца был составлен протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах). Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение оружия, и конфискацию пистолета", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия
11:31 11.03.2022
 
Полиция нашла мужчину, стрелявшего по собаке в Дзержинске

Полиция нашла мужчину, стрелявшего из травматического оружия по собаке в Дзержинске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции установили мужчину, стрелявшего из травматического оружия в Дзержинске, сообщает ГУМВД РФ по Нижегородской области.
Седьмого марта в полицию в Дзержинске поступило сообщение от неизвестного о том, что возле одного из домов по улице Молодежной мужчина стрелял в собаку. Выехав на место происшествия, сотрудники полиции нашли местного жителя, который рассказал, что выстрелил из травматического пистолета, чтобы отогнать напугавшую его собаку. На оружие у мужчины имеется разрешение.
"В отношении дзержинца был составлен протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах). Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение оружия, и конфискацию пистолета", - говорится в сообщении.
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