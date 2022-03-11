https://ria.ru/20220311/pogoda-1777588047.html
Москвичам рассказали о погоде в Москве в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 11.03.2022
Москвичам рассказали о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет около нуля градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T07:48
2022-03-11T07:48
2022-03-11T07:48
общество
погода
москва
россия
центр "фобос"
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764434202_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5a708cbeac054674fd69f1023768762c.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет западный, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что все равно выше нормы.
https://ria.ru/20220310/poteplenie-1777391656.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764434202_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_901aa7b0c30c4662ca947722901a7f46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, погода, москва, россия, центр "фобос", михаил леус
Москвичам рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Леус: в пятницу в Москве ожидается переменная облачность и около нуля градусов
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков. Температура в столице около нуля, по области от минус 4 до плюс 1", — сообщил Леус.
Синоптик также сообщил, что ветер будет западный, 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что все равно выше нормы.