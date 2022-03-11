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Москвичам рассказали о погоде в Москве в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 11.03.2022
Москвичам рассказали о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет около нуля градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T07:48
2022-03-11T07:48
общество
погода
москва
россия
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет западный, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что все равно выше нормы.
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общество, погода, москва, россия, центр "фобос", михаил леус
07:48 11.03.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Леус: в пятницу в Москве ожидается переменная облачность и около нуля градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПочки на ветке и капли дождя
Почки на ветке и капли дождя - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков. Температура в столице около нуля, по области от минус 4 до плюс 1", — сообщил Леус.

Синоптик также сообщил, что ветер будет западный, 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что все равно выше нормы.
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ОбществоПогодаМоскваРоссияЦентр "Фобос"Михаил Леус
 
 
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