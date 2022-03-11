https://ria.ru/20220311/pogoda-1777588047.html

Москвичам рассказали о погоде в Москве в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 11.03.2022

Москвичам рассказали о погоде в Москве в пятницу

Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет около нуля градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T07:48

2022-03-11T07:48

2022-03-11T07:48

общество

погода

москва

россия

центр "фобос"

михаил леус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764434202_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5a708cbeac054674fd69f1023768762c.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет западный, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что все равно выше нормы.

https://ria.ru/20220310/poteplenie-1777391656.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, погода, москва, россия, центр "фобос", михаил леус