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Вологодские власти разработали меры поддержки бизнеса
Вологодские власти разработали меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 11.03.2022
Вологодские власти разработали меры поддержки бизнеса
Власти Вологодской области разработали ряд мер для поддержки бизнеса в условиях экономических санкций, сообщил в пятницу губернатор Олег Кувшинников. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:42
2022-03-11T14:42
2022-03-11T14:42
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 11 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области разработали ряд мер для поддержки бизнеса в условиях экономических санкций, сообщил в пятницу губернатор Олег Кувшинников.По его словам, сейчас предприятия-экспортёры вынуждены искать новые рынки сбыта, а также поставщиков сырья, материалов и комплектующих, решать множество проблем, связанных с удорожанием кредитных средств, заморозки части экспортных контрактов.Правительство региона разработало ряд мер поддержки по нескольким направлениям, включая помощь в поиске поставщиков внутри страны. Для этого предложено расширить существующий с 2012 года региональный кооперационный проект "Синергия роста 2.0", который представляет собой платформу онлайн-закупок, где промышленные гиганты области закупают товары и услуги у местного малого и среднего бизнеса. В 2021 году объем таких закупок составил 69 миллиардов рублей. Предлагается пригласить к участию в этом проекте компании со всей страны для замены импортных товарных позиций.Кроме того, власти увеличат на 100 и 300 миллионов рублей соответственно региональный фонд ресурсной поддержки бизнеса и фонд развития промышленности. Стоимость кредитов из этих фондов составят от 1 до 3,38% для МСП и от 3 до 5% для крупного бизнеса. Ряд мер касается возмещения затрат бизнеса на транспортировку продукции при изменении логистических цепочек и затрат на участие в российских и международных выставочных мероприятиях.На региональном уровне вводится мораторий на повышение арендных платежей за землю, земельного налога и вдвое уменьшается плата за пользование областным имуществом. Предприятиям лесной отрасли предоставят отсрочку платы за аренду лесного участка при условии сохранения рабочих мест.
https://ria.ru/20220301/shtab-1775846374.html
https://ria.ru/20220303/zakony-1776328881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, олег кувшинников
ВОЛОГДА, 11 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области разработали ряд мер для поддержки бизнеса в условиях экономических санкций, сообщил в пятницу губернатор Олег Кувшинников.
"Экономика области в значительной мере экспортно ориентирована. Порядка 566 хозяйствующих субъектов региона экспортируют свою продукцию, в их числе не только крупные предприятия региона, но и малый и средний бизнес. Внешнеторговый оборот области в прошлом году вырос в 1,5 раза и составил 8 миллиардов долларов, при этом экспорт составил 80% этого объема", - сказал он, открывая заседание регионального антикризисного штаба.
По его словам, сейчас предприятия-экспортёры вынуждены искать новые рынки сбыта, а также поставщиков сырья, материалов и комплектующих, решать множество проблем, связанных с удорожанием кредитных средств, заморозки части экспортных контрактов.
Правительство региона разработало ряд мер поддержки по нескольким направлениям, включая помощь в поиске поставщиков внутри страны. Для этого предложено расширить существующий с 2012 года региональный кооперационный проект "Синергия
роста 2.0", который представляет собой платформу онлайн-закупок, где промышленные гиганты области закупают товары и услуги у местного малого и среднего бизнеса. В 2021 году объем таких закупок составил 69 миллиардов рублей. Предлагается пригласить к участию в этом проекте компании со всей страны для замены импортных товарных позиций.
Кроме того, власти увеличат на 100 и 300 миллионов рублей соответственно региональный фонд ресурсной поддержки бизнеса и фонд развития промышленности. Стоимость кредитов из этих фондов составят от 1 до 3,38% для МСП и от 3 до 5% для крупного бизнеса. Ряд мер касается возмещения затрат бизнеса на транспортировку продукции при изменении логистических цепочек и затрат на участие в российских и международных выставочных мероприятиях.
На региональном уровне вводится мораторий на повышение арендных платежей за землю, земельного налога и вдвое уменьшается плата за пользование областным имуществом. Предприятиям лесной отрасли предоставят отсрочку платы за аренду лесного участка при условии сохранения рабочих мест.
"Пока уведомлений от предприятий о высвобождении работников мы не получали, но этот вопрос требует ежедневного мониторинга. В случае необходимости поможем бизнесу организовать и оплатить в течение трёх месяцев временные работы", - сказал глава региона.