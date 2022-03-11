https://ria.ru/20220311/podderzhka-1777668565.html

Вологодские власти разработали меры поддержки бизнеса

Вологодские власти разработали меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 11.03.2022

Вологодские власти разработали меры поддержки бизнеса

Власти Вологодской области разработали ряд мер для поддержки бизнеса в условиях экономических санкций, сообщил в пятницу губернатор Олег Кувшинников. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:42

2022-03-11T14:42

2022-03-11T14:42

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 11 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области разработали ряд мер для поддержки бизнеса в условиях экономических санкций, сообщил в пятницу губернатор Олег Кувшинников.По его словам, сейчас предприятия-экспортёры вынуждены искать новые рынки сбыта, а также поставщиков сырья, материалов и комплектующих, решать множество проблем, связанных с удорожанием кредитных средств, заморозки части экспортных контрактов.Правительство региона разработало ряд мер поддержки по нескольким направлениям, включая помощь в поиске поставщиков внутри страны. Для этого предложено расширить существующий с 2012 года региональный кооперационный проект "Синергия роста 2.0", который представляет собой платформу онлайн-закупок, где промышленные гиганты области закупают товары и услуги у местного малого и среднего бизнеса. В 2021 году объем таких закупок составил 69 миллиардов рублей. Предлагается пригласить к участию в этом проекте компании со всей страны для замены импортных товарных позиций.Кроме того, власти увеличат на 100 и 300 миллионов рублей соответственно региональный фонд ресурсной поддержки бизнеса и фонд развития промышленности. Стоимость кредитов из этих фондов составят от 1 до 3,38% для МСП и от 3 до 5% для крупного бизнеса. Ряд мер касается возмещения затрат бизнеса на транспортировку продукции при изменении логистических цепочек и затрат на участие в российских и международных выставочных мероприятиях.На региональном уровне вводится мораторий на повышение арендных платежей за землю, земельного налога и вдвое уменьшается плата за пользование областным имуществом. Предприятиям лесной отрасли предоставят отсрочку платы за аренду лесного участка при условии сохранения рабочих мест.

https://ria.ru/20220301/shtab-1775846374.html

https://ria.ru/20220303/zakony-1776328881.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, олег кувшинников