18:30 11.03.2022 (обновлено: 18:56 11.03.2022)
Москвичку оштрафовали в метро за несанкционированный пикет
Москвичку оштрафовали в метро на 50 тысяч рублей за несанкционированный пикет
Пассажиры в Московском метрополитене
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жительницу Москвы оштрафовали на 50 тысяч рублей за пикет с антивоенным плакатом в столичном метро, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.
"Сотрудники полиции восточного округа привлекли к ответственности жительницу Москвы, совершившую публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Установлено, что 41–летняя гражданка, находясь на платформе станции метро Театральная, демонстрировала плакаты с антивоенной агитацией", - говорится в сообщении.
За это женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".
"Полиция предупреждает, что повторное аналогичное правонарушение влечет за собой уголовную ответственность по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - добавляется там же.
По данной уголовной статье россиянам может грозить лишение свободы до 5 лет.