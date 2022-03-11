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Москвичку оштрафовали в метро за несанкционированный пикет
Москвичку оштрафовали в метро за несанкционированный пикет - РИА Новости, 11.03.2022
Москвичку оштрафовали в метро за несанкционированный пикет
Жительницу Москвы оштрафовали на 50 тысяч рублей за пикет с антивоенным плакатом в столичном метро, сообщили в пресс-службе московского главка МВД. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:30
2022-03-11T18:56
москва
россия
московский метрополитен
полиция
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жительницу Москвы оштрафовали на 50 тысяч рублей за пикет с антивоенным плакатом в столичном метро, сообщили в пресс-службе московского главка МВД."Сотрудники полиции восточного округа привлекли к ответственности жительницу Москвы, совершившую публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Установлено, что 41–летняя гражданка, находясь на платформе станции метро Театральная, демонстрировала плакаты с антивоенной агитацией", - говорится в сообщении.За это женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности"."Полиция предупреждает, что повторное аналогичное правонарушение влечет за собой уголовную ответственность по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - добавляется там же.По данной уголовной статье россиянам может грозить лишение свободы до 5 лет.
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москва, россия, московский метрополитен, полиция
18:30 11.03.2022 (обновлено: 18:56 11.03.2022)
 
Москвичку оштрафовали в метро за несанкционированный пикет

Москвичку оштрафовали в метро на 50 тысяч рублей за несанкционированный пикет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в Московском метрополитене
Пассажиры в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Пассажиры в Московском метрополитене
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жительницу Москвы оштрафовали на 50 тысяч рублей за пикет с антивоенным плакатом в столичном метро, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.
"Сотрудники полиции восточного округа привлекли к ответственности жительницу Москвы, совершившую публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Установлено, что 41–летняя гражданка, находясь на платформе станции метро Театральная, демонстрировала плакаты с антивоенной агитацией", - говорится в сообщении.
За это женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".
"Полиция предупреждает, что повторное аналогичное правонарушение влечет за собой уголовную ответственность по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - добавляется там же.
По данной уголовной статье россиянам может грозить лишение свободы до 5 лет.
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