https://ria.ru/20220311/peregovory-1777601178.html
Европа намерена включиться в переговоры по Украине, заявил Орбан
Европа намерена включиться в переговоры по Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 11.03.2022
Европа намерена включиться в переговоры по Украине, заявил Орбан
Европа намерена включится в переговоры по прекращению огня на Украине, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после консультаций ЕС. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:59
2022-03-11T09:59
2022-03-11T10:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
виктор орбан
венгрия
украина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Европа намерена включится в переговоры по прекращению огня на Украине, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после консультаций ЕС."Не исключено, что столкновения затянутся. Мы решили, что Европа также включится в переговоры о прекращении огня", - заявил Орбан после встречи глав ЕС в Версале, его слова приводит портал hirado.hu. О каких именно переговорах идет речь, не уточняется.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Неформальный саммит лидеров стран ЕС проходит в Версале 10-11 марта.
https://ria.ru/20220311/evropa-1777570475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор орбан, венгрия, украина
09:59 11.03.2022 (обновлено: 10:05 11.03.2022)
Европа намерена включиться в переговоры по Украине, заявил Орбан
Премьер Венгрии Орбан: Европа намерена включиться в переговоры по Украине