https://ria.ru/20220311/peregovory-1777601178.html

Европа намерена включиться в переговоры по Украине, заявил Орбан

Европа намерена включиться в переговоры по Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 11.03.2022

Европа намерена включиться в переговоры по Украине, заявил Орбан

Европа намерена включится в переговоры по прекращению огня на Украине, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после консультаций ЕС. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:59

2022-03-11T09:59

2022-03-11T10:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

виктор орбан

венгрия

украина

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Европа намерена включится в переговоры по прекращению огня на Украине, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после консультаций ЕС."Не исключено, что столкновения затянутся. Мы решили, что Европа также включится в переговоры о прекращении огня", - заявил Орбан после встречи глав ЕС в Версале, его слова приводит портал hirado.hu. О каких именно переговорах идет речь, не уточняется.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Неформальный саммит лидеров стран ЕС проходит в Версале 10-11 марта.

https://ria.ru/20220311/evropa-1777570475.html

венгрия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виктор орбан, венгрия, украина