Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/peregovory-1777601178.html
Европа намерена включиться в переговоры по Украине, заявил Орбан
Европа намерена включиться в переговоры по Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 11.03.2022
Европа намерена включиться в переговоры по Украине, заявил Орбан
Европа намерена включится в переговоры по прекращению огня на Украине, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после консультаций ЕС. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:59
2022-03-11T10:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
виктор орбан
венгрия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777595933_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9eb700a82aaac918da2ef125ab5b0bf.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Европа намерена включится в переговоры по прекращению огня на Украине, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после консультаций ЕС."Не исключено, что столкновения затянутся. Мы решили, что Европа также включится в переговоры о прекращении огня", - заявил Орбан после встречи глав ЕС в Версале, его слова приводит портал hirado.hu. О каких именно переговорах идет речь, не уточняется.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Неформальный саммит лидеров стран ЕС проходит в Версале 10-11 марта.
https://ria.ru/20220311/evropa-1777570475.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777595933_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_d90eb84904663cc9e7a2af2861b4bece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор орбан, венгрия, украина
09:59 11.03.2022 (обновлено: 10:05 11.03.2022)
 
Европа намерена включиться в переговоры по Украине, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан: Европа намерена включиться в переговоры по Украине

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ и мусор в частном секторе Волновахи
Уничтоженная военная техника ВСУ и мусор в частном секторе Волновахи - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Уничтоженная военная техника ВСУ и мусор в частном секторе Волновахи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Европа намерена включится в переговоры по прекращению огня на Украине, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после консультаций ЕС.
"Не исключено, что столкновения затянутся. Мы решили, что Европа также включится в переговоры о прекращении огня", - заявил Орбан после встречи глав ЕС в Версале, его слова приводит портал hirado.hu. О каких именно переговорах идет речь, не уточняется.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Неформальный саммит лидеров стран ЕС проходит в Версале 10-11 марта.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:00
Европа забивает гол в свои ворота
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВиктор ОрбанВенгрияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала