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Симоньян указала на ошибку в объявлении о ее заочном аресте на Украине

Симоньян указала на ошибку в объявлении о ее заочном аресте на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Симоньян указала на ошибку в объявлении о ее заочном аресте на Украине

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой на объявление о заочном аресте, в котором была... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:15

2022-03-11T18:15

2022-03-11T18:20

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ирина венедиктова

телеканал rt

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой на объявление о заочном аресте, в котором была допущена ошибка в ее отчестве.Ранее чиновница сообщила, что украинский суд заочно арестовал главреда RT после ее призыва к России присоединить республики Донбасса, прокуроры собираются объявить ее в международный розыск. При этом генпрокурор обратилась к ней "Маргарита Семеновна" вместо "Маргарита Симоновна"."Я Симоновна, а не Семеновна. Вот же бестолочи", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777071661.html

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в мире, россия, украина, донбасс, маргарита симоньян, ирина венедиктова, телеканал rt, миа "россия сегодня"