Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/oshibka-1777733144.html
Симоньян указала на ошибку в объявлении о ее заочном аресте на Украине
Симоньян указала на ошибку в объявлении о ее заочном аресте на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Симоньян указала на ошибку в объявлении о ее заочном аресте на Украине
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой на объявление о заочном аресте, в котором была... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:15
2022-03-11T18:20
в мире
россия
украина
донбасс
маргарита симоньян
ирина венедиктова
телеканал rt
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211008_407:656:2685:1937_1920x0_80_0_0_ad69cd326a305a4297a509f1e0eed9fc.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой на объявление о заочном аресте, в котором была допущена ошибка в ее отчестве.Ранее чиновница сообщила, что украинский суд заочно арестовал главреда RT после ее призыва к России присоединить республики Донбасса, прокуроры собираются объявить ее в международный розыск. При этом генпрокурор обратилась к ней "Маргарита Семеновна" вместо "Маргарита Симоновна"."Я Симоновна, а не Семеновна. Вот же бестолочи", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777071661.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211008_897:640:2774:2048_1920x0_80_0_0_1afddabdef693389bf1b470b99537654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, маргарита симоньян, ирина венедиктова, телеканал rt, миа "россия сегодня"
18:15 11.03.2022 (обновлено: 18:20 11.03.2022)
 
Симоньян указала на ошибку в объявлении о ее заочном аресте на Украине

Симоньян указала генпрокурору Украины Венедиктовой на ошибку в объявлении о заочном аресте

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / RT
Перейти в фотобанк
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой на объявление о заочном аресте, в котором была допущена ошибка в ее отчестве.
Ранее чиновница сообщила, что украинский суд заочно арестовал главреда RT после ее призыва к России присоединить республики Донбасса, прокуроры собираются объявить ее в международный розыск. При этом генпрокурор обратилась к ней "Маргарита Семеновна" вместо "Маргарита Симоновна".
"Я Симоновна, а не Семеновна. Вот же бестолочи", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 19:14
Канада ввела санкции против 10 россиян, включая Пескова, Симоньян и Эрнста
 
В миреРоссияУкраинаДонбассМаргарита СимоньянИрина ВенедиктоваТелеканал RTМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала