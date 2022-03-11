17:43 11.03.2022 (обновлено: 17:53 11.03.2022)
МИД Норвегии написал в Twitter, что надо "заботиться о русских"
МИД Норвегии в Twitter призвал заботиться о русских и бороться с разжиганием ненависти
Город Осло, столица Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии на фоне всплеска русофобии на Западе опубликовало сообщение в Twitter на русском языке, в котором заявило, что необходимо "заботиться о русских в нашем обществе" и выступать против разжигания ненависти.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков призвал россиян быть начеку и проявлять осторожность из-за растущей ненависти к русским и российским гражданам в некоторых западных странах.
"Реакция Норвегии направлена на российские власти, а не на российское население. Мы должны заботиться о русских в нашем обществе и выступать против разжигания ненависти", - приводятся в сообщении МИД Норвегии в Twitter слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.
Песков ранее заявил, что пока на переговорах с лидерами других стран поднимаются другие вопросы, но рост русофобской кампании может привести к тому, что со стороны Москвы будут приняты меры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно.