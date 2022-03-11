https://ria.ru/20220311/nestle-1777747821.html

Nestle продолжит поставлять детское питание и корма для животных в Россию

Nestle продолжит поставлять детское питание и корма для животных в Россию - РИА Новости, 11.03.2022

Nestle продолжит поставлять детское питание и корма для животных в Россию

Швейцарский концерн Nestle продолжит поставлять в Россию социально значимые продукты, в том числе детское питание, корма для домашних животных и готовые... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:17

2022-03-11T19:17

2022-03-11T19:17

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

nestle s.a.

вооруженные силы рф

снг

россия

санкции в отношении россии

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ЦЮРИХ, 11 мар - РИА Новости. Швейцарский концерн Nestle продолжит поставлять в Россию социально значимые продукты, в том числе детское питание, корма для домашних животных и готовые завтраки, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Nestle прекратила экспорт и импорт в Россию и из России таких продуктов, как кофе Nespresso или вода S.Pellegrino.Как заявили в Nestle, компания приостанавливает экспорт продукции из России и импорт продукции в Россию, за исключением социально значимых категорий продуктов, и экспорта в страны СНГ."Мы сохраняем импорт социально значимых категорий продукции, включая детское питание, готовые завтраки, специализированное питание, а также импорт специализированных кормов для домашних животных и ветеринарных диет (продаваемых в специализированных магазинах и ветеринарных клиниках)", - заявили в компании.Там также добавили, что фабрики и офисы Nestle в России продолжают работу в штатном режиме.Ранее стало известно, что Nestle приостанавливает инвестиции в России из-за ситуации на Украине. При этом в компании заявляли, что продолжат поставлять в РФ продукты питания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/makron-1777716486.html

https://ria.ru/20220311/dominospizza-1777655458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, nestle s.a., вооруженные силы рф, снг, россия, санкции в отношении россии, в мире