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Батальон "Айдар" убил 20 местных жителей с 2014 по 2017 год, заявили в ЛНР

Батальон "Айдар" убил 20 местных жителей с 2014 по 2017 год, заявили в ЛНР - РИА Новости, 11.03.2022

Батальон "Айдар" убил 20 местных жителей с 2014 по 2017 год, заявили в ЛНР

Судмедэкспертиза Старобельска подтвердила гибель 20 мирных жителей от рук нацистского украинского батальона "Айдар". Об этом сообщил заведующий местным... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T22:06

2022-03-11T22:06

2022-03-11T23:04

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СТАРОБЕЛЬСК, 11 мар — РИА Новости. Судмедэкспертиза Старобельска подтвердила гибель 20 мирных жителей от рук нацистского украинского батальона "Айдар". Об этом сообщил заведующий местным отделением судмедэкспертизы луганского бюро Дмитрий Романчук.Батальон "Айдар" участвовал в военной операции в Донбассе. Его финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбудили уголовное дело."Еще в 2014 году к нам привозили гражданских лиц с признаками насильственной смерти, где фигурировали сотрудники батальона "Айдар". Были колото-резаные, огнестрельные ранения. Около 20 (случаев). За 2014-2015 год и один за 2017-й", — рассказал журналистам Романчук, который в 2014 году работал врачом этого же отделения.Он подчеркнул, что речь идет о погибших мирных людях, которые не имеют никакого отношения к оружию и военным формированиям.Так, в ноябре 2014 года айдаровцы похитили в северодонецком кафе троих человек, известных принадлежностью к криминальным кругам, "людей с деньгами", рассказал судмедэксперт. По его словам, их привезли в дом в Старобельске, где жили бойцы "Айдара"."И потом сотрудниками полиции в подвале этого дома были обнаружены убитыми эти три человека", — заявил Романчук.По его мнению, отсутствие следственных действий на Украине говорит о том, что айдаровцев интересовала банальная жажда наживы или передел сфер влияния. Об этом свидетельствует еще один случай зимой 2015 года, отметил он. Тогда из города Свердловска на машине выехали два местных жителя."Они сообщили (знакомым по телефону. — Прим. ред.), что находятся на блокпосту на выезде в город Беловодск. Там на тот момент стоял батальон "Айдар". После этого связь с ними пропала, они не выходили на связь несколько дней. Их трупы были обнаружены на горе за рекой Айдар с огнестрельными ранениями. Автомобиль пропал, деньги пропали", — вспоминает Романчук.Наконец, в 2017 году айдаровцы или украинские военные — это точно неизвестно — расстреляли мирного жителя, который шел по мосту со стороны Луганска к городу Счастье. Мужчину привезли с огнестрельными ранениями, рассказал судмедэксперт.Сейчас все эти случаи расследуют органы прокуратуры ЛНР. При этом ранее это было невозможно, так как Старобельск и соседние города находились под контролем батальона "Айдар".Гражданский конфликт на востоке Украины начался в 2014 году. С этого времени жертвами противостояния, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Стороны обсуждали урегулирование ситуации на встречах контактной группы в Минске, за основу были взяты Минские соглашения. Однако из-за саботажа договоренностей со стороны Киева переговоры не давали результатов.Владимир Путин 21 февраля 2022 года в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220311/karta-1777764391.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777765692.html

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Петр Попадюк

игорь коломойский, луганск, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, в мире