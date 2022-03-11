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В НАТО не утверждали, что членство Украины неизбежно, заявил Столтенберг
В НАТО не утверждали, что членство Украины неизбежно, заявил Столтенберг - РИА Новости, 11.03.2022
В НАТО не утверждали, что членство Украины неизбежно, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не утверждал, что членство Украины – "неизбежность" и вопрос ближайшего будущего. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:45
2022-03-11T16:58
в мире
нато
йенс столтенберг
финляндия
швеция
украина
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не утверждал, что членство Украины – "неизбежность" и вопрос ближайшего будущего."Решение присоединяться или нет к НАТО – за Украиной. Кроме того, за тридцатью членами альянса - решать, готова ли Украина к членству. Было очевидно уже долгое время, что членство Украины - это не что-то неизбежное, не что-то, что должно случиться в ближайшем будущем. Но речь идет о принципе права каждой страны решать за себя", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.По его словам, альянс не собирается отказываться от своей политики "открытых дверей". "Политика открытых дверей НАТО затрагивает не только Украину. Швеция и Финляндия, которые не являются членами НАТО, также выступают категорически против решений о нерасширении альянса", - подчеркнул он.Столтенберг также добавил, что "Россия должна уважать независимое право свободных стран на присоединение к НАТО".
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в мире, нато, йенс столтенберг, финляндия, швеция, украина
16:45 11.03.2022 (обновлено: 16:58 11.03.2022)
 
В НАТО не утверждали, что членство Украины неизбежно, заявил Столтенберг

Глава НАТО заявил, что альянс никогда не утверждал, что членство Украины неизбежно

© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Sputnik / Александр Шламов
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не утверждал, что членство Украины – "неизбежность" и вопрос ближайшего будущего.
"Решение присоединяться или нет к НАТО – за Украиной. Кроме того, за тридцатью членами альянса - решать, готова ли Украина к членству. Было очевидно уже долгое время, что членство Украины - это не что-то неизбежное, не что-то, что должно случиться в ближайшем будущем. Но речь идет о принципе права каждой страны решать за себя", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
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По его словам, альянс не собирается отказываться от своей политики "открытых дверей". "Политика открытых дверей НАТО затрагивает не только Украину. Швеция и Финляндия, которые не являются членами НАТО, также выступают категорически против решений о нерасширении альянса", - подчеркнул он.
Столтенберг также добавил, что "Россия должна уважать независимое право свободных стран на присоединение к НАТО".
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