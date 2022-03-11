https://ria.ru/20220311/nato-1777699916.html

В НАТО не утверждали, что членство Украины неизбежно, заявил Столтенберг

В НАТО не утверждали, что членство Украины неизбежно, заявил Столтенберг - РИА Новости, 11.03.2022

В НАТО не утверждали, что членство Украины неизбежно, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не утверждал, что членство Украины – "неизбежность" и вопрос ближайшего будущего. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:45

2022-03-11T16:45

2022-03-11T16:58

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не утверждал, что членство Украины – "неизбежность" и вопрос ближайшего будущего."Решение присоединяться или нет к НАТО – за Украиной. Кроме того, за тридцатью членами альянса - решать, готова ли Украина к членству. Было очевидно уже долгое время, что членство Украины - это не что-то неизбежное, не что-то, что должно случиться в ближайшем будущем. Но речь идет о принципе права каждой страны решать за себя", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.По его словам, альянс не собирается отказываться от своей политики "открытых дверей". "Политика открытых дверей НАТО затрагивает не только Украину. Швеция и Финляндия, которые не являются членами НАТО, также выступают категорически против решений о нерасширении альянса", - подчеркнул он.Столтенберг также добавил, что "Россия должна уважать независимое право свободных стран на присоединение к НАТО".

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/borrel-1777629183.html

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777336409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нато, йенс столтенберг, финляндия, швеция, украина