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Шойгу вручил госнаграды отличившимся во время спецоперации на Украине

Шойгу вручил госнаграды отличившимся во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Шойгу вручил госнаграды отличившимся во время спецоперации на Украине

Министр обороны РФ Герой России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды российским военным,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:59

2022-03-11T11:59

2022-03-11T14:55

безопасность

андрей чернышов

россия

волноваха

киев

воздушно-десантные войска россии

javelin (птрк)

бтр-80

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Герой России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды российским военным, отличившимся в ходе специальной операции на Украине - звезду Героя России, Орден мужества и 10 медалей "За отвагу", передает корреспондент РИА Новости.Ранее все военнослужащие были награждены государственными наградами указом президента РФ Владимира Путина.Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил министру, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. По его словам, все необходимые меры уже приняты, и военнослужащие в ближайшее время смогут вернуться в свои подразделения.По словам Шойгу, все награжденные достойно выполнили долг. Министр поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления."Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию", - отметил министр.Звание Героя России было присвоено командиру танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны старшему лейтенанту Антону Старостину.Как сообщили в Минобороны, во время захвата переправы через реку Днепр экипаж танка под его руководством в числе первых ворвался на мост и обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала.Утром 25 февраля противник силами танкового батальона предпринял попытку отбить переправу. Экипаж Старостина в бою с превосходящими силами врага уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и до 30 солдат противника, получил существенный урон и не смог с ходу прорваться к переправе, отмечают в ведомстве.В ходе боя танк под командованием офицера был атакован ПТУР Javelin, в результате чего старший лейтенант получил контузию, однако из боя не вышел. Экипаж под его руководством убедился в исправности техники, после чего метким огнем уничтожил еще два танка противника.Действия старшего лейтенанта Старостина позволили не допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи подразделения по удержанию моста, подчеркивают в Минобороны.Рядовой Андрей Чернышев, разведчик-наводчик группы специального назначения отряда специального назначения 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ - награжден Орденом мужества.По данным Минобороны, 24 февраля он участвовал в захвате стратегически важного объекта. Чернышев проявил мужество, отвагу и самоотверженность, прикрывая своих сослуживцев при проведении разведывательных действий, в то время как противник всеми возможными силами оказал ожесточенное сопротивление.В ходе боестолкновения 25 февраля рядовой получил пулевые ранения, но из боя не вышел. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника стратегически важный аэродром Гостомель со стороны западной части Киева был захвачен и удержан.Старший разведчик Южного военного округа младший сержант Игорь Видельский получил медаль "За отвагу". 27 февраля он в составе разведывательной группы проводил рекогносцировку местности для продвижения основной колонны к месту выполнения поставленной боевой задачи. Подразделение Видельского столкнулось с превосходящими силами противника, в ходе завязавшегося боя младший сержант действовал смело и решительно, поражая противника из штатного оружия.Командир ремонтного отделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии младший сержант Александр Голубев также награжден медалью "За отвагу". 27 февраля он был в ходе движения в составе колонны атакован националистами. Военнослужащий занял оборону и отбил первую атаку противника. При ведении боя проявил мужество, отвагу и самоотверженность, получил пулевые ранения, но из боя не вышел.Командир взвода 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии старший лейтенант Валерий Жуков 27 февраля, находясь в составе разведывательной группы, обнаружил места скопления военной техники и живой силы противникаЖуков передал координаты обнаруженных позиций противника для нанесения артиллерийского удара, способствовавшего продвижению основных сил. На обратном пути его группа попала под обстрел. В ходе боя старший лейтенант получил ранения, однако смог самостоятельно выйти к основным силам. Награжден медалью "За отвагу".Также медали "За отвагу" получили две девушки-военнослужащие медицинской службы - прапорщик Екатерина Иванова и лейтенант Мария Мирошниченко.Иванова 28 февраля в районе населенного пункта Чуповка под ураганным перекрестным огнем оказывала помощь раненым солдатам и офицерам. Прапорщик лично вынесла из-под обстрела трех военнослужащих, а при оказании медицинской помощи одному из бойцов закрыла собой военнослужащего и получила при этом осколочное ранение. Мирошниченко в этом же бою спасла жизнь четырем военным и тоже получила осколочное ранение.Командир взвода 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии лейтенант Сергей Козин 24 февраля участвовал в захвате стратегически важного объекта. Противник, прикрываясь населенными пунктами, а также используя данные разведки с беспилотников, внезапно атаковал колонну. Лейтенант умело руководил подчиненными, в результате предпринятых мер атака противника была отражена, а стратегический объект захвачен на следующий день. При проведении операции по захвату объекта в ходе ожесточенного боестолкновения Козин получил пулевое ранение. Награжден медалью "За отвагу".Также медаль "За отвагу" получил заместитель командира полка 106-й воздушно-десантной дивизии майор Иван Лалла. Он выполнял спецзадачу по захвату, удержанию и обороне стратегически важного объекта украинских войск.Двадцать четвертого февраля Лалла в составе полка десантировался посадочным способом на аэродром Гостомель. Противник оказал ожесточенное сопротивление и применил массированное огневое воздействие. В критический момент боя майор подбадривал упавших духом солдат и увлекал их за собой в наступление, отмечают в Минобороны.Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, аэродром был захвачен и удержан. 25 февраля при проведении разведки боем подразделение, в котором находился Лалла, попало в засаду диверсионно-разведывательной группы украинских войск.Под минометным и стрелковым огнем противника майор эвакуировал военную технику, получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, но боевую позицию не покинул и находился в строю боевых товарищей до завершения боя.Командир взвода обслуживания 36-й общевойсковой армии прапорщик Арсалан Мункуев, награжденный медалью "За отвагу", 26 февраля совершил марш для эвакуации подбитых противником у населенных пунктов Белая Сорока и Иванков танка Т-80 и машины разминирования УР-77.Во время эвакуации был совершен наезд на противотанковую мину противника, Мункуев получил минно-взрывное ранение, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.Начальник штаба парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады майор Павел Слизько 24 февраля десантировался посадочным способом на стратегически важный объект украинских войск.Батальон, в составе которого находился майор, подвергся массированному обстрелу превосходящих сил противника. Слизько своим личным примером воодушевлял не имеющий боевого опыта рядовой и сержантский состав, отмечают в военном ведомстве.Во время контратаки противника он первым занял позицию и непрерывным огнем из своего стрелкового оружия сконцентрировал на себе его внимание, прикрывая сослуживцев, закреплявшихся в это время на заданном рубеже обороны.В ходе боестолкновения 26 февраля проявил смелость и отвагу, лично руководил контратакой, в ходе которой получил пулевое ранение плеча, однако поле боя не оставил. Награжден медалью "За отвагу".Командир группы спецназначения Южного военного округа лейтенант Александр Таран 26 февраля руководил группой, осуществлявшей наступательные действия в направлении Волновахи. Группа Тарана атаковала взвод противника и заняла при этом господствующую высоту и обеспечив наступательные действия роты. После применения противником артиллерии лейтенант получил слепое осколочное ранение поясничной области.

https://ria.ru/20220311/putin-1777617355.html

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https://ria.ru/20220310/spetsoperatsiya-1777571164.html

https://ria.ru/20220309/sotrudnichestvo-1777350907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, андрей чернышов, россия, волноваха, киев, воздушно-десантные войска россии, javelin (птрк), бтр-80, т-80