https://ria.ru/20220311/muzei-1777610866.html

Минкультуры прокомментировало приостановку года музеев России и Италии

Минкультуры прокомментировало приостановку года музеев России и Италии - РИА Новости, 11.03.2022

Минкультуры прокомментировало приостановку года музеев России и Италии

Перекрестный год музеев России и Италии может продлиться, а запланированные на 2022 год мероприятия могут быть возобновлены при условии, что обе стороны этого... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:03

2022-03-11T11:03

2022-03-11T11:03

культура

новости культуры

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италия

выставки

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Перекрестный год музеев России и Италии может продлиться, а запланированные на 2022 год мероприятия могут быть возобновлены при условии, что обе стороны этого хотят, сообщает пресс-служба министерства культуры Российской Федерации.В пресс-службе подчеркнули, что Минкультуры Российской Федерации рассчитывает на "скорейшее достижение договоренности по этому вопросу с Италией и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в музейной сфере" и не дает подведомственным учреждениям рекомендаций по прекращению или ограничению контактов с зарубежными странами.Кроме того, в ведомстве объяснили, что взаимодействие с Италией регулируется межправительственным Соглашением о сотрудничестве в области культуры и образования, подписанным в Риме 10 февраля 1998 года, а во время визита президента России Владимира Путина в Италию в июле 2019 года состоялось подписание межправительственной Программы российско-итальянского сотрудничества в сферах культуры, образования, СМИ, молодежных обменов, спорта и туризма на 2019 — 2022 годы."Вне зависимости от проведения тематического Года, руководствуемся принципами и договоренностями, зафиксированными в указанных документах", — заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20220310/italy-1777419176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, италия, выставки, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)