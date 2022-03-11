https://ria.ru/20220311/muzei-1777610866.html
Минкультуры прокомментировало приостановку года музеев России и Италии
Минкультуры прокомментировало приостановку года музеев России и Италии - РИА Новости, 11.03.2022
Минкультуры прокомментировало приостановку года музеев России и Италии
Перекрестный год музеев России и Италии может продлиться, а запланированные на 2022 год мероприятия могут быть возобновлены при условии, что обе стороны этого... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:03
2022-03-11T11:03
2022-03-11T11:03
культура
новости культуры
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италия
выставки
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Перекрестный год музеев России и Италии может продлиться, а запланированные на 2022 год мероприятия могут быть возобновлены при условии, что обе стороны этого хотят, сообщает пресс-служба министерства культуры Российской Федерации.В пресс-службе подчеркнули, что Минкультуры Российской Федерации рассчитывает на "скорейшее достижение договоренности по этому вопросу с Италией и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в музейной сфере" и не дает подведомственным учреждениям рекомендаций по прекращению или ограничению контактов с зарубежными странами.Кроме того, в ведомстве объяснили, что взаимодействие с Италией регулируется межправительственным Соглашением о сотрудничестве в области культуры и образования, подписанным в Риме 10 февраля 1998 года, а во время визита президента России Владимира Путина в Италию в июле 2019 года состоялось подписание межправительственной Программы российско-итальянского сотрудничества в сферах культуры, образования, СМИ, молодежных обменов, спорта и туризма на 2019 — 2022 годы."Вне зависимости от проведения тематического Года, руководствуемся принципами и договоренностями, зафиксированными в указанных документах", — заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20220310/italy-1777419176.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, италия, выставки, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Минкультуры прокомментировало приостановку года музеев России и Италии
В Минкультуры считают, что перекрестный год музеев России и Италии может быть продолжен
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Перекрестный год музеев России и Италии может продлиться, а запланированные на 2022 год мероприятия могут быть возобновлены при условии, что обе стороны этого хотят, сообщает пресс-служба министерства культуры Российской Федерации.
"И сам перекрестный год, и мероприятия, которые предусмотрены его программой, представляют интересы для обеих сторон. Это абсолютно равная заинтересованность двух музейных сообществ и возможность для развития музейного дела России и Италии. При желании двух сторон возможно пролонгирование перекрестного года и возобновление запланированных мероприятий", — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что Минкультуры Российской Федерации рассчитывает на "скорейшее достижение договоренности по этому вопросу с Италией и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в музейной сфере" и не дает подведомственным учреждениям рекомендаций по прекращению или ограничению контактов с зарубежными странами.
Кроме того, в ведомстве объяснили, что взаимодействие с Италией регулируется межправительственным Соглашением о сотрудничестве в области культуры и образования, подписанным в Риме 10 февраля 1998 года, а во время визита президента России Владимира Путина в Италию в июле 2019 года состоялось подписание межправительственной Программы российско-итальянского сотрудничества в сферах культуры, образования, СМИ, молодежных обменов, спорта и туризма на 2019 — 2022 годы.
"Вне зависимости от проведения тематического Года, руководствуемся принципами и договоренностями, зафиксированными в указанных документах", — заключили в ведомстве.