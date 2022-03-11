https://ria.ru/20220311/moratoriy-1777712861.html
В Корпорации МСП разъяснили правила действия моратория на проверки бизнеса
В Корпорации МСП разъяснили правила действия моратория на проверки бизнеса - РИА Новости, 11.03.2022
В Корпорации МСП разъяснили правила действия моратория на проверки бизнеса
Корпорация МСП (КМСП) продолжает вести мониторинг соблюдения моратория на проверки бизнеса с целью выявления фактов необоснованного проведения таких... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:24
2022-03-11T17:24
2022-03-11T17:24
корпорация мсп
россия
экономика
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) продолжает вести мониторинг соблюдения моратория на проверки бизнеса с целью выявления фактов необоснованного проведения таких мероприятий, сообщает пресс-служба корпорации со ссылкой на генерального директора КМСП Александра Исаевича.Правительство РФ продлило до конца 2022 года мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок бизнеса, в том числе в отношении малого и среднего бизнеса. Одновременно с установлением моратория определен перечень исключений. Внеплановые проверки возможны при согласовании с прокуратурой и допускаются при непосредственной угрозе и наличии фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, обороне и безопасности страны, а также возникновении ЧС природного и техногенного характера.Так, при условии согласования с прокуратурой возможно проведение проверок при выявлении индикаторов риска на объектах чрезвычайно высокого и высокого рисков, производствах I и II классов опасности, а также в связи с истечением срока исполнения предписания (при угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, обороне страны, ЧС).Допускаются проверки при поступлении жалоб граждан на деятельность по управлению многоквартирными домами, по решению руководителя налоговой инспекции или его заместителя в рамках контроля за контрольно-кассовой техникой.При этом, с уведомлением прокуратуры проводятся проверки при наличии фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, вреда обороне страны. Без согласования с надзорным ведомством проверку можно провести по поручению президента или правительства РФ.Также отмечается, что под мораторий не попадают дошкольные учреждения, школы, лагеря, организации отдыха, оздоровления и общественного питания детей. Также под мораторий не подпадают роддома, перинатальные центры, организации социальных услуг с проживанием, деятельность по водоподготовке и водоснабжению в части санитарного и пожарного надзора. Допускается проведение плановых мероприятий в рамках ветеринарного контроля за деятельностью по содержанию, разведению и убою свиней.Если к 10 марта были начаты и не закончены проверки, они должны быть завершены до 18 марта. Исключение составляют ситуации, когда выявлены нарушения, влекущие угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью. Срок исполнения ранее выданных и действующих по состоянию на 10 марта предписаний продлевается автоматически на 90 календарных дней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, россия, экономика
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости.
Корпорация МСП (КМСП
) продолжает вести мониторинг соблюдения моратория на проверки бизнеса с целью выявления фактов необоснованного проведения таких мероприятий, сообщает пресс-служба корпорации со ссылкой на генерального директора КМСП Александра Исаевича.
"Если к предпринимателям пришли с незаконной проверкой, то необходимо написать обращение на "Сервис 360°". Мы будем разбираться по каждому случаю и связываться с контрольно-надзорными органами", — подчеркнул Исаевич.
Правительство РФ
продлило до конца 2022 года мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок бизнеса, в том числе в отношении малого и среднего бизнеса. Одновременно с установлением моратория определен перечень исключений. Внеплановые проверки возможны при согласовании с прокуратурой и допускаются при непосредственной угрозе и наличии фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, обороне и безопасности страны, а также возникновении ЧС природного и техногенного характера.
Так, при условии согласования с прокуратурой возможно проведение проверок при выявлении индикаторов риска на объектах чрезвычайно высокого и высокого рисков, производствах I и II классов опасности, а также в связи с истечением срока исполнения предписания (при угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, обороне страны, ЧС).
Допускаются проверки при поступлении жалоб граждан на деятельность по управлению многоквартирными домами, по решению руководителя налоговой инспекции или его заместителя в рамках контроля за контрольно-кассовой техникой.
При этом, с уведомлением прокуратуры проводятся проверки при наличии фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, вреда обороне страны. Без согласования с надзорным ведомством проверку можно провести по поручению президента или правительства РФ.
Также отмечается, что под мораторий не попадают дошкольные учреждения, школы, лагеря, организации отдыха, оздоровления и общественного питания детей. Также под мораторий не подпадают роддома, перинатальные центры, организации социальных услуг с проживанием, деятельность по водоподготовке и водоснабжению в части санитарного и пожарного надзора. Допускается проведение плановых мероприятий в рамках ветеринарного контроля за деятельностью по содержанию, разведению и убою свиней.
Если к 10 марта были начаты и не закончены проверки, они должны быть завершены до 18 марта. Исключение составляют ситуации, когда выявлены нарушения, влекущие угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью. Срок исполнения ранее выданных и действующих по состоянию на 10 марта предписаний продлевается автоматически на 90 календарных дней.
"До 16 марта контрольные органы должны принять решения об отмене ранее запланированных проверок, до 21 марта — внести изменения в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Корпорация МСП проверит соблюдение этого требования и адресно проинформирует предпринимателей, для которых проверки не отменяются, чтобы они могли подготовиться", - говорится в сообщении КМСП.