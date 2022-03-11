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McDonald`s приостановит работу ресторанов с 14 марта
McDonald`s приостановит работу ресторанов с 14 марта - РИА Новости, 11.03.2022
McDonald`s приостановит работу ресторанов с 14 марта
McDonald's планирует временно приостановить работу ресторанов сети по всей России с 14 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:52
2022-03-11T16:22
россия
экономика
mcdonald's corporation
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. McDonald's планирует временно приостановить работу ресторанов сети по всей России с 14 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания McDonald's с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме", — рассказали в компании."К сожалению, на данный момент McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости", — добавили в пресс-службе."Ежемесячные расходы для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками и поставщиками составят до 50 миллионов долларов", — сообщили в компании."В системе McDonald's в России работает более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков — еще около 100 тысяч. Забота о сотрудниках — главный приоритет компании, поэтому все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе", — уточнили в пресс-службе.В компании отметили, что также сохранят все социальные льготы и гарантии, предоставляемые сотрудникам."Кроме того, компания планирует поддерживать поставщиков, которые могут испытывать сложности в связи с временной приостановкой обслуживания гостей McDonald's в России. В период временного закрытия залов McDonald's будет также выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями", — рассказали в компании.
https://ria.ru/20220310/mcdonalds-1777529755.html
https://ria.ru/20220310/restoran-1777554440.html
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россия, экономика, mcdonald's corporation
11:52 11.03.2022 (обновлено: 16:22 11.03.2022)
 
McDonald`s приостановит работу ресторанов с 14 марта

McDonald`s планирует временно приостановить работу ресторанов сети в России с 14 марта

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРесторан "Макдоналдс" в Москве
Ресторан Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ресторан "Макдоналдс" в Москве
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. McDonald's планирует временно приостановить работу ресторанов сети по всей России с 14 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания McDonald's с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме", — рассказали в компании.
Вывеска на ресторане Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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"К сожалению, на данный момент McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости", — добавили в пресс-службе.
"Ежемесячные расходы для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками и поставщиками составят до 50 миллионов долларов", — сообщили в компании.
"В системе McDonald's в России работает более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков — еще около 100 тысяч. Забота о сотрудниках — главный приоритет компании, поэтому все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе", — уточнили в пресс-службе.
В компании отметили, что также сохранят все социальные льготы и гарантии, предоставляемые сотрудникам.
"Кроме того, компания планирует поддерживать поставщиков, которые могут испытывать сложности в связи с временной приостановкой обслуживания гостей McDonald's в России. В период временного закрытия залов McDonald's будет также выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями", — рассказали в компании.
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