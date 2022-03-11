https://ria.ru/20220311/lyubimov-1777765353.html

Любимов: провели мозговой штурм с рязанским бизнесом по вопросам поддержки

Любимов: провели мозговой штурм с рязанским бизнесом по вопросам поддержки - РИА Новости, 11.03.2022

Любимов: провели мозговой штурм с рязанским бизнесом по вопросам поддержки

Губернатор Рязанской области Николай Любимов и представители бизнеса на заседании регионального штаба провели мозговой штурм и выработали предложения по... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T21:42

2022-03-11T21:42

2022-03-11T21:42

экономика

россия

николай любимов

рязанская область

рязанская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/42/1549784297_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_d866674360870cf3387d3630793a2541.jpg

РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов и представители бизнеса на заседании регионального штаба провели мозговой штурм и выработали предложения по поддержке предпринимателей в условиях санкций, сообщило правительство региона."Губернатор Рязанской области Николай Любимов провел первое расширенное заседание регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию стабильности, который глава региона возглавил лично. Были определены приоритеты работы в условиях санкционных ограничений", - говорится в сообщении.Стратегические сессии провели по 15 ключевым проблемным направлениям, с которыми столкнулся бизнес Рязанской области. Речь шла о стабилизации инвестиционного потенциала, строительной отрасли, рынка фармацевтической продукции, об экспорте в условиях ограничений, поддержке агропромышленного комплекса, малого бизнеса, сфер ЖКХ, дорожного хозяйства, о снижении риска роста безработицы. Обсудили ключевые вопросы бюджетной, банковской политики, новые возможности IT-отрасли."Мы провели мозговой штурм с представителями бизнеса для выработки предложений по их поддержке. Сегодня самое необходимое – это оперативность. Вместе по отраслям и по проблематике работать намного эффективней, легче и быстрее. Общие предложения мы сформируем и представим на федеральный уровень. И наши региональные меры поддержки, исходя из запросов предпринимателей, тоже сформируем", - сказал Любимов.Он подчеркнул, что происходящее – это серьезный вызов экономике, проверка на прочность и работоспособность."После того, как крупнейшая сеть Meta открыла комментарии с призывами к насилию, после этого иллюзий просто нет. Надо рассчитывать на себя и на тех наших партнеров на Востоке, кто доброжелательно относится к России. Ситуация сложная, контролируемая, у нас сейчас все механизмы в руках для того, чтобы обеспечить развитие и экономику оставить стабильной", - отметил губернатор.Заместителю председателя правительства области Артему Никитину и руководителям профильных министерств Любимов поручил организовать работу по разъяснению новых форм экономической поддержки и нормативных актов для бизнеса, а также создать биржу контактов для координации усилий."Все настроены на диалог, максимально совместную работу и на успех. Мы не только выживать, побеждать умеем в самых серьезных условиях, какие могут быть. Сейчас наступает такое время, когда без объединения усилий не обойтись", - добавил Любимов.

https://ria.ru/20220306/pomosch-1776929072.html

https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774509423.html

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, николай любимов, рязанская область