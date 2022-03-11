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Наука
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Российские ученые нашли опасность для человека в составе грунта Луны
Российские ученые нашли опасность для человека в составе грунта Луны - РИА Новости, 11.03.2022
Российские ученые нашли опасность для человека в составе грунта Луны
Российские ученые определили, что лунный грунт представляет опасность для человека, микроэлементы в его составе могут вызвать раздражение кожи и дыхательных... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T03:42
2022-03-11T03:42
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские ученые определили, что лунный грунт представляет опасность для человека, микроэлементы в его составе могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы, это необходимо учитывать при полетах на Луну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.Ученые Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова исследовали химический состав грунта из четырех разных областей Луны и сравнили его со средними значениями элементов в земных почвах, пояснили в пресс-службе.Он добавил, что такой состав почвы может вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы. Эти данные необходимо учитывать при колонизации Луны, наряду с другими экстремальными факторами, отметил специалист.Для полноценного функционирования внеземной базы необходимо оценивать содержания этих микроэлементов в лунной пыли, которая попадает на скафандры и оборудование, а также определить максимальные значения загрязнения и разработать процедуры обеззараживания для персонала и техники, подчеркнули в пресс-службе.
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космос - риа наука, луна, россия
03:42 11.03.2022
 
Российские ученые нашли опасность для человека в составе грунта Луны

Ученые Сеченовского университета нашли опасность для человека в составе грунта Луны

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛуна во время затмения
Луна во время затмения - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские ученые определили, что лунный грунт представляет опасность для человека, микроэлементы в его составе могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы, это необходимо учитывать при полетах на Луну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.
Ученые Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова исследовали химический состав грунта из четырех разных областей Луны и сравнили его со средними значениями элементов в земных почвах, пояснили в пресс-службе.

"Основа лунной почвы — реголит, который содержит в себе в том числе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта, способных, в случае длительного контакта, оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов, поражая их дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы", — сказал доктор медицинских наук, профессор кафедры медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Сеченовского университета Иван Иванов, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что такой состав почвы может вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы. Эти данные необходимо учитывать при колонизации Луны, наряду с другими экстремальными факторами, отметил специалист.
Для полноценного функционирования внеземной базы необходимо оценивать содержания этих микроэлементов в лунной пыли, которая попадает на скафандры и оборудование, а также определить максимальные значения загрязнения и разработать процедуры обеззараживания для персонала и техники, подчеркнули в пресс-службе.
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