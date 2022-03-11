https://ria.ru/20220311/luna-1777579796.html

Российские ученые нашли опасность для человека в составе грунта Луны

Российские ученые нашли опасность для человека в составе грунта Луны - РИА Новости, 11.03.2022

Российские ученые нашли опасность для человека в составе грунта Луны

Российские ученые определили, что лунный грунт представляет опасность для человека, микроэлементы в его составе могут вызвать раздражение кожи и дыхательных... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T03:42

2022-03-11T03:42

2022-03-11T03:42

наука

космос - риа наука

луна

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские ученые определили, что лунный грунт представляет опасность для человека, микроэлементы в его составе могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы, это необходимо учитывать при полетах на Луну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.Ученые Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова исследовали химический состав грунта из четырех разных областей Луны и сравнили его со средними значениями элементов в земных почвах, пояснили в пресс-службе.Он добавил, что такой состав почвы может вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы. Эти данные необходимо учитывать при колонизации Луны, наряду с другими экстремальными факторами, отметил специалист.Для полноценного функционирования внеземной базы необходимо оценивать содержания этих микроэлементов в лунной пыли, которая попадает на скафандры и оборудование, а также определить максимальные значения загрязнения и разработать процедуры обеззараживания для персонала и техники, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20220310/kosmos-1777491159.html

луна

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

космос - риа наука, луна, россия