17:16 11.03.2022 (обновлено: 17:18 11.03.2022)
Американских политиков уличили во лжи о биолабораториях на Украине
Fox News: американские политики запутались в собственной лжи о биолабораториях на Украине
© AP Photo / Susan WalshЗаместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд выступает на брифинге в Государственном департаменте США в Вашингтоне. 27 января 2022
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американские политики не могут определиться в вопросе существования на Украине биологических лабораторий, и это должно настораживать общественность, сообщил в эфире телеканала Fox News обозреватель Такер Карлсон.
Журналист напомнил, что заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки почти одновременно сделали зеркально разные заявления о том, есть ли на Украине финансируемые Соединенными Штатами секретные биолаборатории.
"Замгоссекретаря Виктория Нуланд вскользь упомянула на слушаниях в сенате во вторник, что да, администрация Байдена действительно финансирует на Украине целую вереницу биолабораторий: их содержимое настолько опасно, что она глубоко встревожена, как бы эти материалы не попали в руки российских военных. Такое развитие событий нас поразило. Уже в который раз бредовая теория заговора оказалась сущей правдой", — считает Карлсон.
Сразу несколько американских СМИ также озвучили различные версии, оправдывающие финансирование на Украине проектов с опасными биологическими веществами: уничтожение биологического оружия, оставшегося после распада СССР, обеспечение безопасности этого оружия, а затем разработку вакцины и оповещение о вспышках опасных болезней, продолжил Карлсон.
Обозреватель назвал все три версии недостоверными, поскольку, согласно Нуланд, ни уничтожить, ни обезопасить якобы имеющиеся остатки советского биологического оружия на Украине не удалось. Между тем в распоряжении Fox News появилась информация, что еще в 2010 году правительство США спонсировало строительство совершенно новой биолаборатории третьего уровня в Одессе, предназначенной для исследования новых, "опасных" возбудителей, добавил сотрудник телеканала.
"Почему США финансируют биолаборатории, деятельность которых Пентагон всячески отрицает? Почему пресс-секретарь Белого дома публично опровергает то, что уже признал глава пентагоновской программы контроля над биологическим оружием? Зачем она это делает и как нам к этому всему относиться? Это не просто оскорбительно, а повод для беспокойства. Это важная тема с далеко идущими последствиями. Вот почему нам об этом лгут", — резюмировал журналист.
Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.