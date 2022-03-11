https://ria.ru/20220311/laboratorii-1777710523.html

Американских политиков уличили во лжи о биолабораториях на Украине

Американских политиков уличили во лжи о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Американских политиков уличили во лжи о биолабораториях на Украине

Американские политики не могут определиться в вопросе существования на Украине биологических лабораторий, и это должно настораживать общественность, сообщил в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:16

2022-03-11T17:16

2022-03-11T17:18

виктория нуланд

сша

россия

одесса

министерство обороны сша

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американские политики не могут определиться в вопросе существования на Украине биологических лабораторий, и это должно настораживать общественность, сообщил в эфире телеканала Fox News обозреватель Такер Карлсон.Журналист напомнил, что заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки почти одновременно сделали зеркально разные заявления о том, есть ли на Украине финансируемые Соединенными Штатами секретные биолаборатории."Замгоссекретаря Виктория Нуланд вскользь упомянула на слушаниях в сенате во вторник, что да, администрация Байдена действительно финансирует на Украине целую вереницу биолабораторий: их содержимое настолько опасно, что она глубоко встревожена, как бы эти материалы не попали в руки российских военных. Такое развитие событий нас поразило. Уже в который раз бредовая теория заговора оказалась сущей правдой", — считает Карлсон.Джен Псаки, в свою очередь, утверждает, что единственная страна, у которой есть программа химического и биологического оружия, — это Россия, а вовсе не Америка.Сразу несколько американских СМИ также озвучили различные версии, оправдывающие финансирование на Украине проектов с опасными биологическими веществами: уничтожение биологического оружия, оставшегося после распада СССР, обеспечение безопасности этого оружия, а затем разработку вакцины и оповещение о вспышках опасных болезней, продолжил Карлсон.Обозреватель назвал все три версии недостоверными, поскольку, согласно Нуланд, ни уничтожить, ни обезопасить якобы имеющиеся остатки советского биологического оружия на Украине не удалось. Между тем в распоряжении Fox News появилась информация, что еще в 2010 году правительство США спонсировало строительство совершенно новой биолаборатории третьего уровня в Одессе, предназначенной для исследования новых, "опасных" возбудителей, добавил сотрудник телеканала."Почему США финансируют биолаборатории, деятельность которых Пентагон всячески отрицает? Почему пресс-секретарь Белого дома публично опровергает то, что уже признал глава пентагоновской программы контроля над биологическим оружием? Зачем она это делает и как нам к этому всему относиться? Это не просто оскорбительно, а повод для беспокойства. Это важная тема с далеко идущими последствиями. Вот почему нам об этом лгут", — резюмировал журналист.Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

https://ria.ru/20220311/sovbez-1777577359.html

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777504660.html

https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777674784.html

сша

россия

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

виктория нуланд, сша, россия, одесса, министерство обороны сша