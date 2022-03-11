https://ria.ru/20220311/krasnoyarsk-1777600671.html

Более 13 тысяч человек готовы к борьбе с пожарами в Красноярском крае

Более 13 тысяч человек готовы к борьбе с пожарами в Красноярском крае - РИА Новости, 11.03.2022

Более 13 тысяч человек готовы к борьбе с пожарами в Красноярском крае

Общая группировка численностью 13 тысяч человек и почти 2 тысячи единиц техники готовы встать на борьбу с природными пожарами в предстоящем пожароопасном сезоне РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:50

2022-03-11T09:50

2022-03-11T09:50

красноярский край

россия

александр усс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/39090/18/390901893_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b9cb4718306c6438cd885960743e020b.jpg

КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Общая группировка численностью 13 тысяч человек и почти 2 тысячи единиц техники готовы встать на борьбу с природными пожарами в предстоящем пожароопасном сезоне в Красноярском крае, подготовку к которому лично контролирует губернатор Александр Усс, сообщает пресс-служба главы региона.Готовность сил и средств обсудили на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством вице-премьера Сергея Козупицы."Для борьбы с огнем в регионе сформирована общая группировка бойцов пожарной охраны - более 13 тысяч человек с привлечением 1800 единиц техники... Подготовка к пожароопасному сезону находится на контроле у губернатора края Александра Усса", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что в апреле в территориях края пройдут совместные учебные тренировки, в ходе которых специалисты отработают практические действия по защите населенных пунктов и объектов экономики от перехода природных пожаров. "Особое внимание Сергей Козупица обратил на обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов. На эти цели, как и в прошлом году, из краевого бюджета выделено 70 млн рублей. Муниципалитеты должны провести опашку, приобрести первичные средства пожаротушения, подготовить наглядную агитацию для жителей", - сказано в релизе.Завершают подготовку к предстоящему сезону лесопожарные формирования края. В крае планируют создать новые подразделения Лесопожарного центра, точки базирования и дозаправки авиации, значительно увеличить авиаслужбу, что позволит повысить эффективность обнаружения и тушения лесных пожаров в труднодоступных районах. В случае необходимости к ликвидации очагов возгораний привлекут авиацию МЧС России.В районах края на постоянной основе будут работать оперативные штабы для решения возникающих проблем и вопросов.

https://ria.ru/20220310/sportploschadki-1777450179.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, россия, александр усс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)