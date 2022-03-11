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Более 13 тысяч человек готовы к борьбе с пожарами в Красноярском крае
Более 13 тысяч человек готовы к борьбе с пожарами в Красноярском крае - РИА Новости, 11.03.2022
Более 13 тысяч человек готовы к борьбе с пожарами в Красноярском крае
Общая группировка численностью 13 тысяч человек и почти 2 тысячи единиц техники готовы встать на борьбу с природными пожарами в предстоящем пожароопасном сезоне РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:50
2022-03-11T09:50
2022-03-11T09:50
красноярский край
россия
александр усс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Общая группировка численностью 13 тысяч человек и почти 2 тысячи единиц техники готовы встать на борьбу с природными пожарами в предстоящем пожароопасном сезоне в Красноярском крае, подготовку к которому лично контролирует губернатор Александр Усс, сообщает пресс-служба главы региона.Готовность сил и средств обсудили на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством вице-премьера Сергея Козупицы."Для борьбы с огнем в регионе сформирована общая группировка бойцов пожарной охраны - более 13 тысяч человек с привлечением 1800 единиц техники... Подготовка к пожароопасному сезону находится на контроле у губернатора края Александра Усса", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что в апреле в территориях края пройдут совместные учебные тренировки, в ходе которых специалисты отработают практические действия по защите населенных пунктов и объектов экономики от перехода природных пожаров. "Особое внимание Сергей Козупица обратил на обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов. На эти цели, как и в прошлом году, из краевого бюджета выделено 70 млн рублей. Муниципалитеты должны провести опашку, приобрести первичные средства пожаротушения, подготовить наглядную агитацию для жителей", - сказано в релизе.Завершают подготовку к предстоящему сезону лесопожарные формирования края. В крае планируют создать новые подразделения Лесопожарного центра, точки базирования и дозаправки авиации, значительно увеличить авиаслужбу, что позволит повысить эффективность обнаружения и тушения лесных пожаров в труднодоступных районах. В случае необходимости к ликвидации очагов возгораний привлекут авиацию МЧС России.В районах края на постоянной основе будут работать оперативные штабы для решения возникающих проблем и вопросов.
https://ria.ru/20220310/sportploschadki-1777450179.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, россия, александр усс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Общая группировка численностью 13 тысяч человек и почти 2 тысячи единиц техники готовы встать на борьбу с природными пожарами в предстоящем пожароопасном сезоне в Красноярском крае, подготовку к которому лично контролирует губернатор Александр Усс, сообщает пресс-служба главы региона.
Готовность сил и средств обсудили на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством вице-премьера Сергея Козупицы.
"Для борьбы с огнем в регионе сформирована общая группировка бойцов пожарной охраны - более 13 тысяч человек с привлечением 1800 единиц техники... Подготовка к пожароопасному сезону находится на контроле у губернатора края Александра Усса
", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что в апреле в территориях края пройдут совместные учебные тренировки, в ходе которых специалисты отработают практические действия по защите населенных пунктов и объектов экономики от перехода природных пожаров. "Особое внимание Сергей Козупица обратил на обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов. На эти цели, как и в прошлом году, из краевого бюджета выделено 70 млн рублей. Муниципалитеты должны провести опашку, приобрести первичные средства пожаротушения, подготовить наглядную агитацию для жителей", - сказано в релизе.
Завершают подготовку к предстоящему сезону лесопожарные формирования края. В крае планируют создать новые подразделения Лесопожарного центра, точки базирования и дозаправки авиации, значительно увеличить авиаслужбу, что позволит повысить эффективность обнаружения и тушения лесных пожаров в труднодоступных районах. В случае необходимости к ликвидации очагов возгораний привлекут авиацию МЧС России
.
В районах края на постоянной основе будут работать оперативные штабы для решения возникающих проблем и вопросов.