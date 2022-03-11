https://ria.ru/20220311/koronavirus-1777621597.html
В Москве за сутки госпитализировали 221 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 221 человека с COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 221 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2102 случая COVID-19, умерли 58 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:37
2022-03-11T11:37
2022-03-11T11:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2102 случая COVID-19, умерли 58 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2102, госпитализировано - 221 человек, выздоровело - 2233 человека, 58 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице."На ИВЛ находятся 198 человек", - отмечает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Накануне было выявлено 1215 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 718 243 случая коронавируса, выздоровели 2 519 398 человек, умерли 42 060 человек.
https://ria.ru/20220311/maski-1777609843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:37 11.03.2022 (обновлено: 11:41 11.03.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 221 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2102 случая заражения коронавирусом