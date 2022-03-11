https://ria.ru/20220311/koronavirus-1777620721.html
В России за сутки госпитализировали 7566 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 7566 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2022
В России за сутки госпитализировали 7566 заболевших COVID-19
В России в больницы попали более 7,5 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:33
2022-03-11T11:33
2022-03-11T13:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В России в больницы попали более 7,5 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций <…> составило 7566 человек и уменьшилось <…> на 19,5 процента", — говорится в сообщении.Этот показатель вырос в 24 регионах, в 59 — снизился, в двух — сохранился на прежнем уровне.Накануне сообщалось, что за сутки в России госпитализировали 9401 человека.Всего в стране выявили 50 743 новых случая COVID-19, умерли 674 человека.Выздоровели 151 210 человек, этот показатель вырос на 1,7 процента.За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 17 242 043 россиянина, жертвами болезни стали 359 585 человек, 15 194 927 — выздоровели.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 450 миллионов зараженных, более шести миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.
https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777384140.html
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 11.03.2022 (обновлено: 13:20 11.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 7566 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 50 743 новых случая COVID-19, умерли 674 человека
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
В России в больницы попали более 7,5 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций <…> составило 7566 человек и уменьшилось <…> на 19,5 процента", — говорится в сообщении.
Этот показатель вырос в 24 регионах, в 59 — снизился, в двух — сохранился на прежнем уровне.
Накануне сообщалось, что за сутки в России госпитализировали 9401 человека.
Всего в стране выявили 50 743 новых случая COVID-19, умерли 674 человека.
Выздоровели 151 210 человек, этот показатель вырос на 1,7 процента.
За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 17 242 043 россиянина, жертвами болезни стали 359 585 человек, 15 194 927 — выздоровели.
В мире, по данным ВОЗ
, насчитывается уже 450 миллионов зараженных, более шести миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
, Франции
и Великобритании
. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.