Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/kontent-1777627874.html
В Сети запустили проект сбора патриотического контента "Zа нами правда!"
В Сети запустили проект сбора патриотического контента "Zа нами правда!" - РИА Новости, 11.03.2022
В Сети запустили проект сбора патриотического контента "Zа нами правда!"
Проект сбора патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!" заработал в интернете, сообщили организаторы. Присоединиться к проекту может любой... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:04
2022-03-11T12:04
общество
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777627100_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d0a16f64200ccfb3cfc67486e64e6493.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Проект сбора патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!" заработал в интернете, сообщили организаторы. Присоединиться к проекту может любой желающий. Организаторы отметили, что решение президента России о проведении специальной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах."Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях", – заявили организаторы.Как сообщается, пользователи могут размещать любой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы на специальномсайте.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777627100_332:0:2000:1251_1920x0_80_0_0_c6a47fde6165c244ae9a8dea1a3a8278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии
12:04 11.03.2022
 

В Сети запустили проект сбора патриотического контента "Zа нами правда!"

© РИА Новости / Алексей МайшевДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Проект сбора патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!" заработал в интернете, сообщили организаторы. Присоединиться к проекту может любой желающий. Организаторы отметили, что решение президента России о проведении специальной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах.
"Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях", – заявили организаторы.
Как сообщается, пользователи могут размещать любой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы на специальномсайте.
 
ОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала