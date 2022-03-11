https://ria.ru/20220311/kontent-1777627874.html
В Сети запустили проект сбора патриотического контента "Zа нами правда!"
В Сети запустили проект сбора патриотического контента "Zа нами правда!" - РИА Новости, 11.03.2022
В Сети запустили проект сбора патриотического контента "Zа нами правда!"
Проект сбора патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!" заработал в интернете, сообщили организаторы. Присоединиться к проекту может любой... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:04
2022-03-11T12:04
2022-03-11T12:04
общество
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777627100_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d0a16f64200ccfb3cfc67486e64e6493.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Проект сбора патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!" заработал в интернете, сообщили организаторы. Присоединиться к проекту может любой желающий. Организаторы отметили, что решение президента России о проведении специальной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах."Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях", – заявили организаторы.Как сообщается, пользователи могут размещать любой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы на специальномсайте.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777627100_332:0:2000:1251_1920x0_80_0_0_c6a47fde6165c244ae9a8dea1a3a8278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии