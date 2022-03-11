https://ria.ru/20220311/kontent-1777627874.html

В Сети запустили проект сбора патриотического контента "Zа нами правда!"

В Сети запустили проект сбора патриотического контента "Zа нами правда!" - РИА Новости, 11.03.2022

В Сети запустили проект сбора патриотического контента "Zа нами правда!"

Проект сбора патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!" заработал в интернете, сообщили организаторы. Присоединиться к проекту может любой... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:04

2022-03-11T12:04

2022-03-11T12:04

общество

технологии

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Проект сбора патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!" заработал в интернете, сообщили организаторы. Присоединиться к проекту может любой желающий. Организаторы отметили, что решение президента России о проведении специальной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах."Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях", – заявили организаторы.Как сообщается, пользователи могут размещать любой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы на специальномсайте.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии